La missió Chandrayaan-3 al pol sud de la Lluna no es torna a despertar

La missió Chandrayaan-3, que tenia com a objectiu explorar el pol sud de la Lluna, s'ha trobat amb un altre contratemps. L'aterratge Vikram i el rover Pragyan, part de la missió Chandrayaan-3, no es van despertar durant el dia lunar, equivalent a 14 dies terrestres. La missió havia aterrat amb èxit a prop del pol sud de la Lluna el 23 d'agost.

Després que la llum solar comencés a retrocedir de la superfície lunar el 30 de setembre, l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia (ISRO) esperava reviure l'aterratge i el rover amb l'arribada d'una nova alba. El rover de Pragyan es va posar en mode de repòs el 2 de setembre i l'aterrador el 4 de setembre, amb les bateries completament carregades i el receptor encès. Els panells solars estaven orientats per rebre la llum solar durant la propera sortida del sol prevista el 22 de setembre. No obstant això, malgrat diversos intents, el rover i l'aterrador van romandre latents.

El president de l'ISRO, S Somnath, va explicar que l'agència espacial esperaria fins l'últim dia de la Terra perquè l'aterratge i el rover es despertin, amb l'esperança de tenir l'oportunitat de repetir alguns experiments a la superfície lunar. Tanmateix, l'aterratge Vikram i el rover Pragyan no van respondre.

S'especula que les temperatures extremes a la Lluna poden haver afectat les bateries del rover Pragyan. Els pols de la Lluna poden baixar a temperatures tan baixes com -253 graus centígrads. A més, l'absència de llum solar va inutilitzar els panells solars. A diferència d'altres missions lunars, el rover i l'aterratge no estaven equipats amb escalfadors.

Tot i que ISRO no ha abandonat tota esperança, les possibilitats de reviure Chandrayaan-3 són escasses. Si el duo Pragyan i Vikram no es desperta, romandran a la Lluna com a ambaixadors lunars de l'Índia. No estaven dissenyats per tornar a la Terra.

Fonts: The Times of India, Space.com