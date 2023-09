La missió Chandrayaan-3 s'esvaeix a mesura que s'apropa la nit lunar

By

A mesura que s'acosta la nit lunar, les esperances de reviure la missió Chandrayaan-3 de l'Índia s'esvaeixen. La nau espacial, formada per l'aterratge Vikram i el rover Pragyan, està en mode de repòs des del 2 de setembre. Malgrat els intents de reconnectar amb el duo de l'aterratge i el rover, no s'ha fet cap avenç des que la llum solar va tornar a Shiv Shakri Point. Tanmateix, amb la nit lunar que comença el 30 de setembre, les possibilitats de restablir la comunicació estan disminuint.

La nit lunar dura aproximadament 14 dies terrestres i aporta un fred extrem i una foscor absoluta a la superfície lunar. Les temperatures poden baixar fins als 180 graus centígrads, cosa que fa que sigui impossible que qualsevol tecnologia funcioni. Això suposa un problema important per a l'aterratge Vikram i el rover Pragyan, ja que depenen de la llum solar per funcionar. L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) havia expressat anteriorment l'esperança que la nau espacial sobrevisqui a les dures condicions de la nit lunar. Malauradament, a mesura que s'acosta la nit, aquestes esperances van minvant.

Chandrayaan-3, l'ambiciosa missió d'exploració lunar de l'Índia, va aterrar amb èxit a la Lluna el 23 d'agost. Des de llavors, la missió ha estat impecable en la seva execució, representant un assoliment important per al programa espacial de l'Índia. Tanmateix, ni l'aterratge Vikram ni el rover Pragyan estan dissenyats per tornar a la Terra. Tot i que la missió es va planificar inicialment per a només 14 dies terrestres, ISRO havia esperat un renaixement.

Malgrat les esperances que s'esvaeixen, la missió Chandrayaan-3 ja ha proporcionat dades valuoses sobre la superfície lunar. La càrrega útil APXS a bord del rover ha detectat la presència d'elements menors, mentre que el LIBS ha confirmat la presència de Sulphur. Sens dubte, aquestes troballes contribuiran a la nostra comprensió de la Lluna i la seva composició.

Font: [The Times of India](example.com)