Les noves proves desafien els rols de gènere tradicionals dels caçadors-recol·lectors

Una investigació recent realitzada per la professora d'antropologia Sarah Lacy de la Universitat de Delaware desafia la creença de llarga data que els homes eren caçadors i les dones eren recol·lectores en temps prehistòrics. Lacy i la seva col·lega Cara Ocobock de la Universitat de Notre Dame van revisar l'evidència arqueològica i la literatura de l'època paleolítica i van trobar poc suport per a la idea que els rols s'assignaven específicament a cada sexe. També van descobrir que les dones eren físicament capaços de caçar i que hi havia exemples d'igualtat per a ambdós sexes en eines antigues, dieta, art, enterraments i anatomia.

La investigació de Lacy i Ocobock contradiu directament la teoria de "L'home el caçador", que va ser popularitzada per primera vegada el 1968 pels antropòlegs Richard B. Lee i Irven DeVore. La teoria suggereix que la caça va tenir un paper crucial en l'evolució humana i que tots els caçadors eren homes. Lacy atribueix l'àmplia acceptació d'aquesta teoria al biaix de gènere i espera que les seves troballes es converteixin en l'enfocament predeterminat per a futures investigacions.

L'equip d'investigació també va explorar les diferències anatòmiques i fisiològiques entre homes i dones per determinar si aquests factors impedien que les dones cacen. Van trobar que, mentre que els homes tenien un avantatge en activitats que requerien velocitat i potència, les dones tenien un avantatge en activitats que requerien resistència. Ambdós conjunts d'activitats eren essencials per a la caça en l'antiguitat. L'equip també va destacar el paper dels estrògens, que és més destacat en les dones, a l'hora de conferir aquest avantatge.

Aquesta nova investigació desafia les creences de llarga data sobre els rols de gènere en les societats prehistòriques i posa l'accent en la necessitat d'explorar més les vides dels primers humans, especialment les dones. Lacy creu que la idea de flexibilitat i treball compartit en comunitats petites hauria de ser el supòsit per defecte quan s'estudien les societats prehistòriques.

