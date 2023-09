La relació entre els microbis intestinals i la salut esquelètica

By

Un nou estudi publicat a Frontiers in Endocrinology suggereix que certs microbis intestinals poden tenir un paper en la salut de l'esquelet. Conegut com "osteomicrobiologia", aquest camp emergent té com a objectiu entendre la connexió entre el microbioma intestinal i la salut òssia, que pot conduir a intervencions que millorin la densitat òssia.

L'estudi, dirigit per investigadors de Hebrew SeniorLife i de l'Institut Marcus per a la Recerca de l'Envelliment, va utilitzar dades de l'estudi de tercera generació de Framingham i l'estudi de fractures osteoporòtiques en homes. Mitjançant l'anàlisi d'imatges d'alta resolució del braç i la cama, els investigadors van intentar identificar factors que es podrien modificar per promoure la salut de l'esquelet.

Les troballes van demostrar que dos tipus específics de bacteris, Akkermansia i el bacteri Clostridiales DTU089, estaven associats amb impactes negatius en la salut òssia en adults grans. Akkermansia s'ha relacionat anteriorment amb l'obesitat, mentre que DTU089 s'ha trobat amb més freqüència en individus amb menor activitat física i ingesta de proteïnes. Això és important perquè se sap que la ingesta de proteïnes i l'activitat física afecten la salut de l'esquelet.

L'estudi també va destacar patrons que suggereixen que certs microbis podrien influir en els canvis en la mida dels ossos a mesura que les persones envelleixen. Tanmateix, encara no està clar si aquests organismes bacterians afecten directament la salut de l'esquelet. Es necessitaran estudis futurs per obtenir una comprensió més profunda de la relació entre espècies bacterianes específiques i la integritat de l'esquelet.

Si es confirma amb investigacions addicionals, aquest coneixement podria obrir la porta a intervencions dirigides al microbioma intestinal per millorar la salut dels ossos. Per exemple, identificar vies funcionals influenciades per aquests bacteris pot oferir informació sobre els mecanismes subjacents que afecten la salut de l'esquelet.

Col·laboradors de diverses institucions, com ara Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis i Palo Alto VA Health Care System, Universitat de Minnesota, Universitat de Pittsburgh, Stanford University i Emory University, van contribuir a aquesta retrospectiva. estudi de cohorts.

font:

– Okoro, PC, et al. (2023) Un estudi de dues cohorts sobre l'associació entre la microbiota intestinal i la densitat òssia, la microarquitectura i la força. Fronteres en Endocrinologia. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.