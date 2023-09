Els físics redueixen la cerca de monopols magnètics utilitzant dades de col·lisionament d'hadrons grans

By

Els físics han sospitat durant molt de temps de l'existència de monopols magnètics, partícules que posseeixen un pol nord o un pol sud sense el seu homòleg. Tot i que encara no s'han trobat aquests monopolis esquius, les noves dades del Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC) han permès als investigadors reduir el possible espai energètic on poden residir els monopols magnètics.

El concepte de monopols magnètics va ser proposat originalment pel físic Paul Dirac. Va suggerir que la presència de monopols magnètics seria coherent amb la mecànica quàntica i podria explicar certes característiques inexplicables de la càrrega. Segons la teoria de Dirac, la càrrega magnètica més petita possible per a un únic monopol és 68.5 vegades la càrrega d'un electró, i els monopols més grans són múltiples d'aquesta.

A la dècada de 1970, la recerca de monopols magnètics va agafar impuls, ja que es va convertir en una prova clau per a les teories que pretenien unificar la relativitat general i la mecànica quàntica. Tot i que de tant en tant han aparegut informes sobre el descobriment de monopols magnètics, sovint s'han retirat o casos de denúncia.

La col·laboració ATLAS al CERN, utilitzant dades de l'LHC, ha identificat dos possibles mecanismes pels quals les col·lisions d'alta energia entre protons podrien crear monopols magnètics amb masses de fins a 4 TeV. Tots dos mecanismes impliquen l'alliberament de fotons virtuals per part dels protons. En un escenari, un fotó virtual crea un monopol magnètic per si mateix, i en l'altre, dos fotons interactuen per crear un monopoli. Qualsevol d'aquests escenaris restauraria la doble simetria electromagnètica trencada a les equacions de Maxwell.

ATLAS està buscant proves de monopols magnètics buscant dipòsits de càrrega al seu detector. Com que un monopoli portaria una càrrega molt més gran que la d'un electró, els seus dipòsits haurien de destacar dels d'altres partícules subatòmiques.

Tot i que ATLAS encara no ha trobat proves directes de monopols magnètics, la seva anàlisi de les dades de l'LHC del 2015 al 2018 els ha permès reduir les masses possibles i la taxa de producció dels monopols més petits en un factor de tres.

Tot i que pot semblar una recerca interminable, la comunitat de física creu en la importància de trobar monopols magnètics. El seu descobriment no només validaria les teories que prediuen la seva existència, sinó que les masses d'aquests monopolis també podrien diferenciar entre teories competidores.

El document de recerca que parla d'aquestes troballes s'ha enviat al Journal of High Energy Physics i està disponible com a preimpressió a ArXiv.org.

