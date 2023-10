L'experiment NA64 descobreix un avenç en la recerca de la matèria fosca

L'experiment NA64 al CERN està fent avenços significatius en la recerca de matèria fosca, especialment dins dels models tèrmics de matèria fosca que impliquen partícules sub-GeV. En una publicació recent a APS Physical Review Letters, l'experiment va revelar un descobriment innovador: la identificació d'una interacció mediada per l'esquivós fotó fosc A0.

La matèria fosca, una entitat invisible que constitueix una part important de la massa de l'univers, segueix sent un trencaclosques misteriós en el camp de la ciència. Els models tèrmics de matèria fosca, especialment els que presenten partícules sub-GeV, han sorgit com a candidats convincents en la recerca de desentranyar aquest enigma.

Segons aquests models, la matèria fosca i la matèria ordinària estaven una vegada en equilibri tèrmic, neutralitzant-se mútuament a velocitats equivalents. Tanmateix, a mesura que l'univers es va expandir i es refredava, aquest equilibri es va interrompre, deixant enrere una resta de densitat de matèria fosca. Per entendre millor aquesta situació, es necessita una nova forma d'interacció que connecti la matèria fosca i les partícules model estàndard.

Al nucli d'aquesta interacció hi ha el fotó fosc A0, que serveix de mediador entre la matèria fosca χ i la matèria ordinària. La interacció depèn del terme de mescla cinètica (ϵ/2)F0μνFμν, on Fμν i F0μν representen els tensors de tensió dels camps de fotons i fotòns foscos, i ϵ representa la força de mescla.

El fotó fosc A0, associat amb el grup de calibre UD(1) trencat espontàniament, té una força d'acoblament fosca eD. Aquest acoblament s'expressa com Lint = -eDA0μJμD, amb JD que representa el corrent de matèria fosca. A més, el terme de mescla engendra una interacció Lint = ϵeA0μJμem entre A0 i el corrent electromagnètic Jμem, on e representa l'acoblament electromagnètic.

Entendre aquestes connexions intricades és crucial, ja que formen la base per desentranyar els misteris de la matèria fosca i la seva interacció amb el model estàndard de la física de partícules.

Per navegar per les complexitats dels models tèrmics escalars i fermiònics de matèria fosca, els investigadors han d'estudiar meticulosament l'espai dels paràmetres. Això implica explorar l'existència prevista de partícules χ sub-GeV, que poden adoptar diverses formes: partícules escalars, Majorana o pseudo-Dirac, totes acoblades al fotó fosc A0.

La determinació dels valors dels paràmetres que defineixen la secció transversal d'aniquilació, la densitat de la matèria fosca de la relíquia i la força d'acoblament fosc αD és essencial en aquesta exploració. Aquests paràmetres proporcionen informació sobre la interacció entre la barreja del fotó fosc ϵ i l'acoblament αD, donant llum sobre la naturalesa de la matèria fosca.

L'experiment NA64 al CERN està a l'avantguarda de la recerca de matèria fosca sub-GeV. Mitjançant col·lisions entre electrons de 100 GeV i un objectiu actiu, aquest experiment pretén descobrir els secrets de la matèria fosca sub-GeV. La configuració experimental inclou comptadors de centelleigs, un espectròmetre magnètic, calorímetres i diversos detectors dissenyats per identificar i caracteritzar partícules.

L'espectròmetre magnètic és un component clau que permet una reconstrucció precisa de l'impuls de l'electró entrant amb una precisió impressionant de l'1%. Combinat amb detectors com Micromegas i cambres de tub de palla, l'experiment proporciona una comprensió completa de les interaccions de partícules.

No obstant això, la recerca de la matèria fosca sub-GeV comporta reptes, especialment en el tractament de senyals de fons que poden enfosquir els descobriments desitjats. Aquestes fonts de fons inclouen pèrdues de dimuons, μ, π equivocats, desintegracions de K, fugida de neutres i perforació d'hadrons neutres. Els investigadors utilitzen tècniques innovadores per mitigar aquests senyals de fons, utilitzant criteris de selecció recolzats per simulacions i anàlisi de dades per identificar i rebutjar senyals no desitjats.

L'anàlisi estadística té un paper vital en la recerca d'entendre la matèria fosca. Mitjançant tècniques avançades, els investigadors han determinat els límits superiors de la força de barreja ϵ, aportant coneixements valuosos a la llum. Els resultats de l'experiment NA64 han establert límits d'exclusió del nivell de confiança del 90% per a ϵ, revelant la complexa relació entre ϵ i la massa A0. Aquests resultats tenen el potencial de remodelar la nostra comprensió de la matèria fosca, obrint noves vies per a l'exploració i la investigació.

Les implicacions de les troballes de l'experiment NA64 s'estenen més enllà del laboratori, oferint limitacions als models tèrmics de matèria fosca. Els plans de paràmetres per a partícules de matèria fosca de baixa massa (y; mχ) i (αD; mχ) proporcionen informació sobre els reptes als quals s'enfronten determinats escenaris de matèria fosca i motiven una exploració posterior.

Amb cada avenç, estem més a prop de desentranyar l'enigma de la matèria fosca i obtenir una comprensió més profunda de l'univers.

font:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.