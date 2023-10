Un compartiment recentment descobert a les cèl·lules: l'exclusoma

Investigadors de l'ETH Zurich han descobert recentment un compartiment desconegut anteriorment dins de cèl·lules de mamífers anomenat exclusoma. Aquest compartiment està format per anells d'ADN coneguts com a plasmidis i es troba al plasma cel·lular, cosa inusual ja que la major part de l'ADN de les cèl·lules eucariotes es manté al nucli. Els resultats d'aquest descobriment s'han publicat a la revista Molecular Biology of the Cell.

Els plasmidis que es troben a l'exclusoma poden originar-se tant de fonts externes com de telòmers, els extrems coberts dels cromosomes. En determinades cèl·lules canceroses, els anells telomèrics es formen sovint unint aquests segments d'ADN. Tanmateix, aquests anells no tenen els models per a la producció de proteïnes. Els investigadors de l'ETH Zurich han demostrat que el nucli de la cèl·lula elimina selectivament aquests anells d'ADN, juntament amb els plasmidis de fonts externes, i els diposita al plasma cel·lular. Aquest procés ajuda a les cèl·lules a diferenciar el seu propi ADN que encara és necessari i l'ADN estranger que ja no és necessari.

Una de les funcions potencials de l'exclusoma és el seu paper en la memòria immunològica cel·lular. Els investigadors han estat estudiant una proteïna específica que s'uneix a l'ADN, inclosos els anells d'ADN. Aquesta proteïna pot desencadenar una cascada de senyals que provoca que les cèl·lules alliberin substàncies missatgers inflamatòries, indicant la presència d'un patogen. L'exclusoma pot estar implicat en aquest procés i perpetuar la il·lusió d'una infecció en curs, donant lloc a respostes autoimmunes com el lupus eritematós sistèmic.

Ruth Kroschewski, la investigadora principal, creu que l'exclusoma és un romanent de l'evolució primerenca. Les cèl·lules eucariotes es van originar a partir de la fusió de bacteris amb arquees, i calia protegir l'ADN en forma d'anell d'aquests organismes. L'exclusoma serveix com a forma primitiva d'un nucli cel·lular, amb una estructura d'embolcall més senzilla en comparació amb l'embolcall nuclear. Encara es desconeixen els motius pels quals els plasmidis estan tancats en aquest embolcall imperfecte.

La investigació posterior se centrarà a investigar els canvis en l'ADN plasmidi i els mecanismes responsables de dipositar plasmidis a l'exclusoma. Aquest orgànul recent descobert obre diversos misteris que els investigadors pretenen desentranyar, il·luminant les fascinants complexitats dels compartiments cel·lulars.

Font: ETH Zurich