La sorprenent calor i composició química de les galàxies "adolescents".

Un estudi recent dirigit per un equip d'astrofísics de la Universitat Northwestern, utilitzant el telescopi espacial James Webb (JWST) de la NASA, ha revelat una visió interessant del món de les galàxies durant els seus anys "adolescents". Aquestes troballes, publicades a The Astrophysical Journal Letters, aporten llum sobre la composició química de les galàxies en les seves etapes formatives, proporcionant una comprensió més profunda de l'evolució de l'univers.

Els investigadors es van centrar en les galàxies que van sorgir de dos a tres mil milions d'anys després del naixement de l'univers, durant la seva fase adolescent. Aquesta etapa en particular es caracteritza per temperatures més altes i una presència inesperada d'elements pesants, inclòs el níquel, un element que normalment és difícil de detectar. En descobrir la presència de níquel i altres elements, l'estudi ofereix informació valuosa sobre el procés evolutiu galàctic.

Dirigit per Allison Strom, professora assistent de física i astronomia a la Universitat Northwestern, l'estudi exhaustiu pretén comprendre les transformacions i el creixement que experimenten les galàxies al llarg dels 14 milions d'anys d'història de l'univers.

El nom de la respectada astrònoma Cecilia Payne-Gaposchkin, l'enquesta CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) utilitza el JWST per analitzar la llum espectral emesa per galàxies llunyanes. Aquesta anàlisi d'"ADN químic" permet als científics obtenir informació sobre les fases de desenvolupament de les galàxies i fer prediccions sobre la seva evolució futura. La investigació té un paper vital en la construcció d'una comprensió holística de la maduració de les galàxies al llarg del temps.

Per dur a terme l'estudi, l'equip va observar 33 galàxies llunyanes en un període de 30 hores. En combinar dades de 23 d'aquestes galàxies, van crear una imatge composta que va millorar la seva comprensió d'aquests cossos celestes. Els espectres compostos van revelar la presència de diversos elements, com ara hidrogen, heli, nitrogen, oxigen, silici, sofre, argó i, sobretot, níquel.

Un dels descobriments clau de l'estudi és que aquestes galàxies adolescents presenten temperatures increïblement altes, que superen els 13,350 graus centígrads (24,062 graus Fahrenheit). Aquestes temperatures superen amb escreix el que s'observa habitualment a les galàxies, cosa que subratlla les característiques químiques i físiques úniques de les galàxies durant la seva fase adolescent.

Amb el suport de la NASA, la Fundació Pittsburgh i la Corporació de Recerca per a l'Avenç Científic, les dades de l'estudi provenen de l'Arxiu Mikulski per a Telescopis Espacials de l'Institut de Ciència del Telescopi Espacial i l'Observatori WM Keck. Aquesta col·laboració posa de manifest l'esforç col·lectiu en la recerca astronòmica i l'enfocament sinèrgic per comprendre l'univers.

A mesura que continua l'anàlisi de les dades del JWST, preveiem noves revelacions i una comprensió més complexa de l'evolució galàctica i els processos fonamentals que configuren el nostre univers. Aquest estudi reafirma les capacitats notables dels telescopis moderns i posa l'accent en la recerca contínua del coneixement i la investigació científica en el camp de l'astrofísica. Subratlla la importància de les col·laboracions per empènyer els límits de la nostra comprensió de l'univers.

FAQ

Què és l'Enquesta CECILIA?

L'enquesta CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) és un projecte de recerca que porta el nom de l'astrònom Cecilia Payne-Gaposchkin. Examina la llum espectral emesa per galàxies llunyanes i ajuda els científics a entendre la seva composició química, les etapes de desenvolupament i l'evolució futura.

Què va revelar l'estudi sobre les galàxies "adolescents"?

L'estudi va descobrir que les galàxies en els seus anys "adolescents" presenten temperatures inesperadament altes i una presència inusual d'elements pesants, inclòs el níquel. Aquestes troballes proporcionen informació valuosa sobre el procés d'evolució galàctica durant aquesta fase crucial.

Com es va fer l'estudi?

Els investigadors van observar un total de 33 galàxies distants durant un període de 30 hores. En combinar dades de 23 d'aquestes galàxies, van crear una imatge composta que va proporcionar una comprensió més completa d'aquests cossos celestes. L'anàlisi dels espectres compostos va revelar la presència de diversos elements, il·lustrant la composició química de les galàxies "adolescents".

Quines són les implicacions d'aquesta investigació?

L'estudi contribueix al nostre coneixement de l'evolució galàctica i a la comprensió del desenvolupament global de l'univers. En descobrir les característiques úniques de les galàxies durant la seva fase adolescent, els científics obtenen informació sobre els complexos processos que configuren el nostre univers. La investigació també subratlla la importància dels esforços col·laboratius per avançar en la nostra comprensió del cosmos.