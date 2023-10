La fascinant vida de la grua Sandhill

By

La grua de sorra és un ocell notable que anomena la regió de Cariboo-Chilcotin la seva llar. Aquestes criatures antigues són conegudes per les seves crides distintives, que poden viatjar fins a 2.5 milles. Tenen una característica única en les seves tràquees enrotllades que els permet produir aquestes vocalitzacions fortes i ondulants.

Les grues Sandhill són una de les quinze espècies de grues que es troben a tot el món i l'única espècie que nidifica al Canadà. Aquests majestuosos ocells es troben entre els més grans d'Amèrica del Nord, amb més d'un metre d'alçada amb una envergadura de dos metres. Tenen el cos gris pissarra, el front vermell, les galtes blanques brillants i el bec i les potes llargs i negres.

Aquests ocells han existit durant milions d'anys i s'han mantingut relativament sense canvis. La seva adaptabilitat i memòria a llarg termini probablement han contribuït a la seva supervivència, perdurant més del 99% de totes les espècies que han existit. Les grues han ocupat un lloc important en moltes cultures al llarg de la història, i la seva presència al Cariboo-Chilcotin és realment especial.

Les grues Sandhill prefereixen els llocs de nidificació aïllats, la qual cosa significa que sovint només es veuen durant la migració o cap al final de l'estiu quan els seus pollets han madurat. Arriben a la Colúmbia Britànica entre març i maig i tornen al sud entre setembre i octubre. Els balls de festeig són habituals a la primavera, ja que ajuden els ocells a trobar parella per a tota la vida.

Aquests ocells nidifiquen i s'alimenten a terra en diversos hàbitats com ara aiguamolls, aiguamolls, pallers i pastures. Han seguit els mateixos patrons de migració durant milers d'anys, reutilitzant llocs de nidificació i instal·lant-se en zones conegudes.

Les grues de sorra tenen una taxa de reproducció lenta, amb les femelles que solen posar dos ous, però només un pollet sol sobreviu per volar. Les grues joves són precoços i poden sortir del niu poques hores després de l'eclosió. Es queden a prop dels seus pares durant uns nou o deu mesos abans d'unir-se a un ramat de grues no reproductores.

Si bé les grues de sorra s'han pogut recuperar de gairebé l'extinció en el passat, l'activitat humana continua suposant amenaces per als seus hàbitats. Les pertorbacions d'activitats com el fracking i l'embassament d'aiguamolls poden alterar els llocs de nidificació i alimentació. Els parcs eòlics també afecten les seves rutes de migració i s'han de reconsiderar per a la seva col·locació.

Amb una població de menys de deu mil habitants, és crucial protegir les zones d'escena migratòria i els llocs de nidificació de la grua. Minimitzar l'impacte sobre els seus hàbitats durant les activitats humanes és essencial per garantir la seva supervivència. Aquests ocells sensibles, amb la seva baixa taxa de supervivència dels pollets i l'edat de reproducció tardana, podrien convertir-se fàcilment en una espècie amenaçada si no es protegeixen adequadament.

