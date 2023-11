Les tasques d'astronautes del Canadà: una nova era d'exploració espacial

Canadà està entrant en una nova etapa emocionant d'exploració espacial amb l'anunci de les assignacions d'astronautes el dimecres 22 de novembre. L'Agència Espacial Canadenca (CSA) acollirà un esdeveniment en directe a la seva seu a prop de Mont-real, Quebec. Aquest esdeveniment, que s'emetrà simultàniament a diverses plataformes com YouTube i Facebook, revelarà les últimes missions dels astronautes canadencs.

En el passat, la identitat dels astronautes i les seves tasques es van mantenir en secret fins al moment de l'esdeveniment. Tanmateix, aquesta vegada, hi ha un fet bàsic que sabem amb certesa: hi ha tres astronautes CSA actius disponibles per a les missions. Aquests inclouen el metge David-Saint Jacques, que va passar 204 dies a l'Estació Espacial Internacional el 2018-19, la científica de bombers Jenni Sidey-Gibbons, elegible per al seu primer vol espacial, i Joshua Kutryk, un pilot militar que també és elegible per al seu primer vol espacial. vol espacial.

Una cosa que sabem és que un astronauta de la CSA, Jeremy Hansen, ja ha estat assignat a la missió Artemis 2 de la NASA, programada per volar al voltant de la Lluna a finals de 2024. L'encàrrec de Hansen demostra la important contribució del Canadà als programes espacials internacionals. Des de finals de la dècada de 1970, Canadà ha estat fonamental per proporcionar robòtica per a missions de la NASA, des del Canadarm al transbordador espacial fins al Canadarm2 i Dextre a l'Estació Espacial Internacional. A canvi del seu treball de robòtica, Canadà rep una part de la ciència i un seient d'astronauta a l'ISS.

Però la participació del Canadà en l'exploració espacial s'està expandint més enllà de la robòtica. La recent promesa de Canadarm3 per al projecte Gateway de la NASA i un memoràndum d'entesa amb Axiom Space obren el camí perquè els astronautes canadencs participin en futures missions lunars i missions a curt termini a la ISS comandades per antics astronautes de la NASA.

Tot i que les oportunitats per als astronautes canadencs han estat limitades a causa de la petita base fiscal del país per al finançament de l'espai, aquest anunci marca una rara ocasió en què diversos astronautes de la CSA rebran assignacions en el mateix període de temps. És un moment emocionant per al Canadà, ja que abraça una nova era d'exploració espacial i reforça la seva posició com a actor clau en els programes espacials internacionals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Qui són els astronautes actius de la CSA? Els astronautes actius de la CSA actualment disponibles per a les missions són David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons i Joshua Kutryk. Quina és la missió Artemis 2? La missió Artemis 2 és una missió dirigida per la NASA que volarà al voltant de la Lluna. Jeremy Hansen, un astronauta de la CSA, ja ha estat assignat a aquesta missió. Què és Canadarm3? Canadarm3 és un braç robòtic de nova generació desenvolupat pel Canadà per al projecte Gateway de la NASA, que pretén establir una estació espacial prop de la Lluna. Què és Axiom Space? Axiom Space és una empresa amb seu a Houston que realitza missions a curt termini a l'ISS mitjançant la nau espacial SpaceX Crew Dragon. El Canadà té un memoràndum d'entesa amb Axiom Space per a possibles missions a curt termini.