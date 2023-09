El potencial dels oceans per emmagatzemar diòxid de carboni i mitigar el canvi climàtic

Els oceans de la Terra cobreixen una part important de la seva superfície, aproximadament el 70%, i tenen la capacitat d'emmagatzemar diòxid de carboni, un gas d'efecte hivernacle que contribueix al canvi climàtic. Aquesta capacitat dels oceans per capturar i retenir diòxid de carboni està sent àmpliament estudiada pels científics en un esforç per entendre la dinàmica i el potencial del segrest de carboni.

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) i els seus socis estan duent a terme investigacions per investigar diversos aspectes de l'emmagatzematge de carboni als oceans. Aquests estudis tenen com a objectiu determinar com entra el carboni als oceans, la quantitat de carboni segrestat actualment, el potencial d'augment de la captura i la durada de la contenció del carboni. A més, els científics estan explorant el paper de certs minerals en la millora del procés d'emmagatzematge i la mitigació de l'acidificació dels oceans.

Una àrea d'atenció per a l'USGS és el carboni transportat des dels aiguamolls de les marees als oceans. Els aiguamolls de marea serveixen d'enllaç entre la terra i el mar, i les plantes d'aquestes zones absorbeixen el diòxid de carboni de l'atmosfera. Una part d'aquest carboni s'emmagatzema a les arrels i al sòl de les plantes, mentre que una part es transfereix a l'aigua de mar. El carboni restant es torna a alliberar a l'atmosfera en forma de diòxid de carboni. L'estudi d'aquest moviment del carboni proporciona informació valuosa per mitigar l'acidificació dels oceans.

Un altre projecte dirigit per USGS examina el potencial d'afegir l'olivina mineral a les costes per augmentar l'emmagatzematge de carboni als oceans. Se sap que l'olivina absorbeix de manera natural el diòxid de carboni i es pot introduir a les regions costaneres en forma de sorra de color verd clar. Els investigadors estan investigant com l'olivina altera la química de l'aigua de mar i si pot capturar i retenir eficaçment el diòxid de carboni alliberat dels aiguamolls.

Aquests esforços científics tenen un paper crucial en la presa de decisions dels governs, organitzacions i entitats privades implicades en la gestió del territori i la restauració costanera. Entendre les capacitats d'emmagatzematge de carboni als oceans ajuda a planificar la infraestructura, abordar l'augment del nivell del mar i l'erosió i avaluar estratègies per reduir el carboni atmosfèric.

L'USGS utilitza diversos mètodes per mesurar l'intercanvi de carboni, incloses les cambres de cilindres transparents per controlar l'intercanvi de gasos entre els ecosistemes i l'atmosfera. La tecnologia de sensors s'utilitza per mesurar el flux d'aigua entre els aiguamolls i l'oceà i per analitzar la química de l'aigua. En combinar aquestes mesures amb imatges de satèl·lit, els científics poden estimar el moviment de carboni a les zones humides i el potencial d'augmentar l'emmagatzematge de carboni als oceans.

Les associacions de col·laboració són essencials per a aquests esforços de recerca. L'USGS treballa al costat d'agències federals, institucions acadèmiques i socis de la indústria per ampliar la base de coneixement i impulsar la innovació en el segrest de carboni. Socis com la National Oceanic and Atmospheric Association, el National Park Service i la Woods Hole Oceanographic Institution aporten coneixements i recursos per facilitar estudis exhaustius.

En general, en aprofundir en el potencial dels oceans per emmagatzemar diòxid de carboni, els científics estan obrint portes a estratègies efectives de mitigació del canvi climàtic. Entendre el paper dels aiguamolls i els oceans en el cicle del carboni contribueix a un enfocament integral per abordar les emissions de carboni causades per l'home i el canvi climàtic.

Definicions:

– Segrest de carboni: procés de captura i emmagatzematge de diòxid de carboni per mitigar-ne l'alliberament a l'atmosfera.

– Acidificació dels oceans: la disminució contínua del pH dels oceans de la Terra, causada principalment per l'absorció de diòxid de carboni de l'atmosfera.

– Olivina: un mineral que absorbeix de manera natural el diòxid de carboni i es pot utilitzar per millorar l'emmagatzematge de carboni als oceans.

