La nau espacial Aditya L1 de l'Índia està equipada per manejar erupcions solars i CME

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha compartit recentment imatges de la seva nau espacial, Parker Solar Probe, passant per un potent núvol d'ejecció de massa coronal (CME). Aquest CME és una forta expulsió de la corona del Sol que pot danyar satèl·lits i naus espacials. Com que s'espera que la nau espacial Aditya L1 de l'Índia arribi al seu destí en quatre mesos, sorgeixen preocupacions sobre l'impacte potencial del CME en la missió.

Malgrat aquests temors, la nau espacial Aditya L1 té dos avantatges que poden ajudar-la a suportar aquests incidents. En primer lloc, es troba a una distància considerable del Sol, a diferència de la sonda Parker Solar Probe de la NASA que s'acosta al Sol a una distància de 6.9 ​​milions de quilòmetres. Aditya L1, en canvi, es troba a uns 1.5 milions de quilòmetres de la Terra. Aquesta diferència espacial podria proporcionar un major nivell de protecció.

A més, la nau espacial Aditya L1 està equipada amb aliatges i substàncies especials dissenyades per protegir-la dels perills relacionats amb l'espai, com ara radiacions extremes i núvols CME. Aquesta característica garanteix que la nau espacial estigui ben preparada per gestionar qualsevol risc potencial associat a la seva proximitat al Sol.

Aditya L-1 és la missió solar inaugural de l'Índia i recentment ha completat la seva quarta maniobra cap a la Terra el 15 de setembre. La col·laboració entre l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) i sis instituts nacionals més pretén estudiar la fotosfera, la cromosfera i la corona del Sol. utilitzant detectors avançats de partícules i camp magnètics electromagnètics.

Amb el seu disseny robust i les seves mesures de protecció, la nau espacial Aditya L1 està ben posicionada per contribuir significativament a la nostra comprensió del Sol i el seu comportament. Aquesta missió representa un pas crucial per al programa d'exploració espacial de l'Índia, mostrant la destresa tecnològica del país i la dedicació a la investigació científica.

