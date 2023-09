El fascinant món de les aranyes de camell: revelant els seus secrets evolutius

By

Les aranyes de camell, sovint anomenades "cosins aràcnids descuidats" o "escorpins de vent", no són aranyes reals, sinó un tipus d'escorpí de color gingebre. Aquestes criatures excepcionals han captivat científics i entusiastes per la seva agressió, velocitat de carrera excepcional i capacitat de prosperar en entorns àrids. Malgrat la seva notorietat, la manca d'una comprensió integral de la seva història evolutiva ha deixat moltes preguntes sense resposta.

No obstant això, un estudi innovador titulat "Ja no es descuida: resolució filogenòmica de relacions de nivell superior a Solifugae" ha donat llum als misteris que envolten les aranyes de camell. Dirigit pel professor Prashant Sharma de la Universitat de Wisconsin-Madison i el doctor Efrat Gavish-Regev de la Universitat Hebrea de Jerusalem, aquesta investigació marca una fita significativa en la nostra comprensió d'aquests enigmàtics aràcnids.

Mitjançant l'ús de tecnologies de seqüenciació avançades i un conjunt de dades genètiques únics, l'estudi ha superat els reptes anteriors per distingir i estudiar les aranyes de camell. Els investigadors van poder construir el primer arbre molecular complet, o filogènia, d'aranyes de camell. Aquest avenç no només reclassifica aquestes criatures en dos nous grups, sinó que també posa de manifest la importància de les tècniques genòmiques modernes per desvelar els secrets dels organismes esquius.

Una de les principals conclusions de l'estudi és l'existència de dos grups principals d'aranyes de camell a les Amèriques, que es van originar a partir d'un grup més gran que va evolucionar a les regions tropicals. La investigació també va revelar que les aranyes de camells van començar el seu viatge evolutiu fa aproximadament 250 a 300 milions d'anys durant el període pèrmic. La ruptura dels continents i un important esdeveniment d'extinció fa uns 66 milions d'anys van tenir un paper important en la configuració de l'evolució d'aquestes fascinants criatures.

La doctora Gavish-Regev va expressar la seva emoció per les troballes, afirmant que el seu treball ha fet sortir les aranyes de camell de l'ombra i a la llum de l'anàlisi filogenòmica. Els nous subordres proposats proporcionen una base sòlida per a futures investigacions en aquest camp i milloren encara més la nostra apreciació per la biodiversitat del nostre planeta.

En general, aquest estudi innovador ha revelat els secrets evolutius de les aranyes de camell, donant llum a la seva història i relacions. L'ús de tècniques genòmiques avançades obre el camí per a més investigacions sobre aquestes criatures intrigants, aprofundint en última instància en la nostra comprensió de la biodiversitat i la ciència evolutiva.

Fonts:

– Prof. Prashant Sharma, Universitat de Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Universitat Hebrea de Jerusalem