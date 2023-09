Irlanda podria experimentar una impressionant exhibició de l'aurora boreal

Els observadors irlandesos poden tenir l'oportunitat de presenciar una notable exhibició de l'aurora boreal el 23 de setembre. L'equinocci de setembre podria oferir un aparador espectacular de l'aurora boreal, especialment al llarg de les costes rurals del nord d'Irlanda. També hi ha la possibilitat que els llums puguin ser visibles a altres zones com Mayo, Ashbourne i Dublín, depenent de les condicions meteorològiques. Les aurores boreals presenten matisos enlluernadors de verd, rosa i vermell, com a resultat de les partícules que interactuen amb l'atmosfera terrestre.

David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland, va explicar que l'equinocci augmenta la probabilitat de veure l'aurora boreal a causa de la inclinació de la Terra cap al sol. Tot i que un sol tranquil pot eliminar qualsevol possibilitat de presenciar el fenomen, fins i tot una modesta explosió al sol durant l'equinocci pot desencadenar una exhibició de l'aurora. Moore va suggerir que els que viuen a la costa nord d'Irlanda tindrien una millor visió, ja que poden contemplar l'oceà Atlàntic sense cap interferència de les llums de la ciutat a la distància.

Tanmateix, Moore va advertir de no tenir massa esperança per observar tota la pantalla, ja que depèn molt de les condicions meteorològiques. El temps impredictible d'Irlanda sovint provoca una cobertura de núvols, que pot obstruir la vista. No obstant això, hi ha moments de cel clar al país, i les darreres previsions meteorològiques per al 23 de setembre indiquen la possibilitat de cel clar després d'un període de pluja. Això ofereix una mica d'esperança als observadors d'estrelles d'Irlanda que esperen amb impaciència un espectacle enlluernador al seu cel nocturn.

Fonts: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann