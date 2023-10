El dipòsit d'aigua recentment descobert genera preocupacions pel megatrèmol

Recentment, els científics han fet un descobriment important d'una massa d'aigua massiva sota el fons oceànic a la zona de subducció d'Hikurangi, davant de la costa de Gisborne/Tairāwhiti. Aquesta regió és coneguda pel seu alt risc que es produeixi un mega terratrèmol de 9 en els propers 50 anys. La nova troballa, presentada en un estudi publicat recentment, forma part d'un projecte de recerca internacional que té com a objectiu recollir més informació sobre la fossa d'Hikurangi.

La zona de subducció d'Hikurangi és on xoquen dues plaques tectòniques, creant una pressió immensa que podria provocar un gran terratrèmol i un tsunami posterior. Segons el doctor Graham Leonard, expert en perills naturals de GNS, aquesta zona en particular és la causa de les seves "nits sense dormir". Els científics estimen que hi ha un 26% de possibilitats que es produeixi un megasisme en aquesta zona en els propers 50 anys.

GNS ha dut a terme un model que suggereix que un terratrèmol de magnitud 8.9 a la zona de subducció d'Hikurangi podria generar un tsunami amb ones de fins a 20 m d'alçada al llarg de parts de la costa de Nova Zelanda. Això deixa tan sols 13 minuts perquè els residents puguin evacuar-los a seguretat.

S'està estudiant el descobriment del cos d'aigua sota el fons de l'oceà per entendre com la seva pressió podria contribuir a un fenomen anomenat terratrèmols de lliscament lent. Els esdeveniments de lliscament lent es desenvolupen al llarg de setmanes o mesos i eventualment poden provocar un megasisme. L'autor principal, Andrew Gase, de la Western Washington University, subratlla que, tot i que els investigadors no poden entendre completament l'impacte a la línia de falla, han observat una quantitat d'aigua molt més alta del normal. El gas demana una perforació més profunda per determinar si l'aigua afecta la pressió al voltant de la falla, ja que aquesta informació podria proporcionar informació valuosa per predir grans terratrèmols amb més precisió.

La zona de subducció d'Hikurangi es troba dins d'una vasta província volcànica que es va crear fa milions d'anys quan un plomall massiu de lava va trencar la superfície terrestre a l'oceà Pacífic. Aquesta erupció volcànica, un dels esdeveniments més grans coneguts a la Terra, ha deixat un llegat geològic durador a la regió.

Tot i que el descobriment del dipòsit d'aigua aporta una nova comprensió de la complexa dinàmica de la zona de subducció d'Hikurangi, també destaca la importància de la investigació continuada sobre la predicció i la preparació dels terratrèmols. Amb aquest nou coneixement, els científics poden esforçar-se per millorar els sistemes d'alerta primerenca i garantir la seguretat de les comunitats costaneres vulnerables.

Definicions:

– Zona de subducció: Un límit tectònic on convergeixen dues plaques litosfèriques, amb una placa lliscant per sota de l'altra.

– Megatrèmol: Un terratrèmol amb una magnitud de 9.0 o més.

– Tsunami: una sèrie d'ones oceàniques provocades per l'activitat sísmica sota el fons oceànic.

– Terratrèmol de lliscament lent: un terratrèmol que es produeix durant un període prolongat, normalment de setmanes a mesos, a diferència dels terratrèmols ràpids convencionals.

Fonts:

- L'article d'origen