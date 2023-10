Els borinots utilitzen una estratègia intel·ligent per lluitar contra els avispons asiàtics, segons l'estudi

Un nou estudi realitzat per científics de la Universitat d'Exeter ha revelat que els borinots han desenvolupat un mètode exitós per defensar-se contra els avispons asiàtics. Els investigadors van descobrir que, quan són atacats, els borinots de cua de color brillant cauen a terra, cosa que fa que els avispons perdin l'adherència i donen a les abelles l'oportunitat de lluitar. Els borinots o bé aixequen la seva picada i es barallen amb la vespa fins que es rendeix o bé la desallotgen. L'estudi va observar més de 120 atacs d'aquest tipus i va trobar que els borinots eren capaços de defensar-se dels avispons cada vegada.

Segons Thomas O'Shea-Wheller, investigador de la Universitat d'Exeter, aquesta resposta defensiva de caure a terra sembla tenir més èxit que els mètodes emprats per les abelles melíferes, que sovint lluiten per escapar un cop s'enfronten a l'aire. No obstant això, malgrat els combats estratègics dels borinots, les colònies a les zones amb un gran nombre de vespes asiàtics van mostrar taxes de creixement reduïdes, cosa que indica que les vespes encara tenen un impacte negatiu.

Els avispons asiàtics són espècies invasores que causen estralls a Europa i representen una amenaça per a les poblacions d'abelles al Regne Unit. Aquests vespes s'alimenten d'una varietat d'insectes, incloses les abelles de la mel, però el seu impacte en altres pol·linitzadors, com els borinots, no s'entén bé. L'estudi il·lumina les seves interaccions amb els borinots, revelant la sorprenent troballa que els vespes no van tenir èxit en els seus atacs contra els borinots.

L'equip d'investigació va col·locar colònies de borinots criats comercialment a diferents llocs d'Espanya amb diferents densitats de vespes asiàtics. Tanmateix, encara no està clar per què les colònies de les zones amb densitats més altes de vespes van experimentar un creixement més lent.

Es necessiten més investigacions per entendre completament l'impacte dels avispons asiàtics en les poblacions de borinots. L'estudi va ser finançat pel Consell d'Investigació en Biotecnologia i Ciències Biològiques (BBSRC) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Fonts:

- Universitat d'Exeter

- BBC News