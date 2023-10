Els astronautes poden conduir amb pols de lluna fosa per superar els reptes

Quan els astronautes tornin a la Lluna, s'enfrontaran a nombrosos reptes, com ara la radiació, les fluctuacions de temperatura i la pols lunar perillosa. Per abordar el problema de travessar la superfície lunar, l'Agència Espacial Europea (ESA) està explorant la idea d'utilitzar làsers d'alta energia per fondre la pols i crear superfícies de conducció sòlides.

La missió Apol·lo 11 s'enfrontava a incerteses sobre la profunditat i la quantitat de pols de lluna, que suposava el risc d'enfonsar-se durant l'aterratge. Tot i que les sondes de detecció de pols de l'aterrador van evitar qualsevol incident d'enfonsament, la pols encara va causar problemes per a l'exploració de la superfície lunar a curt termini. Per tant, per a futures missions, trobar una solució a la pols fina i enganxada és crucial.

En fondre la pols al seu lloc, l'ESA pretén crear superfícies de conducció endurides que puguin suportar el dur entorn lunar. El modelatge de la NASA mostra que l'aterratge de naus espacials més grans podria generar quantitats importants de pols, que podria danyar les superfícies dels aterradors. Així, la capacitat de fondre la pols i formar superfícies sòlides podria evitar aquests problemes.

El programa PAVER de l'ESA (paviment de la carretera per a la sinterització de regolit en grans àrees) ha estat investigant el potencial d'aquest enfocament. En proves controlades amb regolita lunar simulada, es va utilitzar un làser de CO12 de 2 quilowatts per fondre la pols, donant lloc a una superfície llisa i vidriada que podria servir com a carreteres, zones d'aterratge i zones operatives a la Lluna.

L'any 1933 es va proposar l'ús de làsers d'alta energia per fondre la sorra terrestre per a superfícies sòlides, però mai es va implementar. Tanmateix, a la Lluna, el desenvolupament de recursos in situ és crucial, fent que el concepte sigui més factible. En lloc de portar un làser de diòxid de carboni a la Lluna, l'ESA suggereix que la llum solar lunar es podria concentrar mitjançant una lent de Fresnel compacta per aconseguir una fusió equivalent.

El document recent que detalla els resultats de PAVER destaca la disponibilitat directa d'energia solar i regolita lunar a la Lluna, fent que la sinterització o la fusió de la regolita sigui un enfocament viable. Les mostres creades en l'estudi van mostrar resistències a la compressió variades, que van des de 56.19 a 216.29 MPa, amb una mitjana de 93.97 MPa.

Aquesta investigació amplia el treball anterior en la utilització de recursos in situ, demostrant el potencial d'utilitzar regolit lunar fos per construir infraestructura a la Lluna. Amb un desenvolupament posterior, la conducció amb pols de lluna fosa podria convertir-se en una realitat, proporcionant un transport fiable i durador per als futurs exploradors lunars.

