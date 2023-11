Nou títol: Trobar una bossa d'eines reflectant a l'òrbita terrestre: una oportunitat rara d'observar les estrelles

By

Un esdeveniment peculiar s'ha desenvolupat a l'òrbita de la Terra, captivant tant els observadors d'estrelles com els entusiastes de l'espai. Un llançament accidental durant una caminada espacial va provocar la creació d'una nova entitat celeste: una bossa d'eines que flotava lliurement a l'espai. El kit d'eines, llançat pels astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli i Loral O'Hara mentre realitzava reparacions fora de l'Estació Espacial Internacional (ISS), ha anat fent la volta al planeta a una velocitat sorprenent d'aproximadament 17,000 milles per hora.

La superfície reflectant de la bossa l'ha fet visible en diverses regions des del seu alliberament no desitjat. Les observacions actuals indiquen que la bossa d'eines s'ha transformat en un objecte orbital diferent o en deixalles espacials. La Força Espacial dels EUA està monitorant activament la seva trajectòria.

Per als interessats a albirar aquest fenomen extraordinari, seran necessaris uns prismàtics o un telescopi. Tot i que la bossa d'eines és relativament petita, la seva alta reflectivitat permet la visibilitat en les condicions adequades. Aquesta nit (21 de novembre), els residents a determinades parts del Regne Unit, com ara Gal·les del Sud, Cotswolds i Oxfordshire, poden tenir l'oportunitat de veure'l durant les primeres hores del vespre. A mesura que avança la nit, s'espera que la bossa d'eines passi pel nord de Londres i la costa est.

Per augmentar les possibilitats d'un albirament, estigueu atents a les condicions meteorològiques. Els residents al sud de Gran Bretanya poden tenir la millor visibilitat entre les 6:24 i les 6:34. Tanmateix, hi ha informes que suggereixen que l'hora òptima per observar la bossa d'eines serà el 24 de novembre, entre les 5:30 i les 5:41.

L'astrofísic Jonathan McDowell del Centre d'Astrofísica de Harvard explica que la bossa d'eines no es troba en una òrbita estable i no romandrà visible indefinidament. En canvi, es preveu que torni a entrar a l'atmosfera terrestre i es desintegri completament en pocs mesos.

Aprofiteu aquesta rara oportunitat de presenciar la convergència d'objectes fets per l'home amb la immensitat de l'espai. Mantingueu la mirada fixa al cel i experimenteu la bellesa captivadora del nostre barri còsmic.

