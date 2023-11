Nous coneixements sobre la formació estel·lar al Centre Galàctic

By

Noves imatges capturades pel telescopi espacial James Webb han il·luminat l'intricat procés de formació estel·lar al centre de la Via Làctia. Equipat amb càmeres avançades i instruments sensibles, el telescopi empra l'astronomia infraroja per observar objectes celestes abans indetectables per la tecnologia antiga.

El telescopi es va centrar recentment en una regió anomenada Sagitari C, situada a 25,000 anys llum de la Terra. La seva potent resolució va permetre als astrònoms estudiar cada estrella individualment, proporcionant detalls sense precedents. Segons Samuel Crowe, l'investigador principal de la Universitat de Virgínia, "[Les imatges] revelen una quantitat increïble de detalls, que ens permeten estudiar la formació d'estrelles en aquest tipus d'entorn d'una manera que abans no era possible".

Curiosament, les observacions també van revelar característiques no identificades que ara els investigadors estan analitzant de prop. El centre galàctic, conegut per les seves condicions extremes, es considera un camp de proves per a les teories sobre la formació estel·lar. En aconseguir una millor comprensió d'aquest entorn, els astrònoms esperen validar les seves hipòtesis.

A més, durant l'observació, la càmera d'infraroig proper del telescopi va detectar emissions substancials d'hidrogen ionitzat al voltant d'un núvol dens. Aquest fenomen, atribuït normalment a estrelles massives joves, va sorprendre els científics pel que fa a la seva magnitud. S'estan fent més investigacions per entendre les causes subjacents d'aquestes emissions.

A més de desvelar els misteris de la formació estel·lar, el telescopi espacial James Webb també ha contribuït al nostre coneixement del sistema solar i els seus planetes. Des del seu llançament el 2021, ha proporcionat informació valuosa sobre els orígens i l'evolució de l'univers.

