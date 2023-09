Un nou maze escaper: els robots suaus naveguen per espais complexos amb intel·ligència física

By

Els robots suaus fets d'elastòmer de cristall líquid poden navegar per espais complexos sense ordinador o intervenció humana. Desenvolupats per un equip de la Universitat Estatal de Carolina del Nord, aquests robots es basen en el concepte d'intel·ligència física, és a dir, els seus comportaments estan dictats pels materials dels quals estan fets i el seu disseny estructural. Els robots, semblants a trossos de corda, han estat capaços de navegar per laberints i fins i tot de negociar al voltant d'obstacles en moviment.

L'equip va presentar recentment una versió millorada del robot que pot gestionar escenaris encara més complicats. Els robots estan fets amb el mateix elastòmer de cristall líquid que abans, però la diferència clau és el disseny asimètric. La meitat del robot és una cinta retorçada que es pot estirar en línia recta, mentre que l'altra meitat és un gir més ajustat que també es gira al seu voltant. Aquesta asimetria crea diferents forces en cada extrem del robot, permetent-li girar sense haver d'entrar en contacte amb un objecte.

El robot, anomenat "escapador del laberint" pels autors, és capaç de navegar per laberints amb parets mòbils i buits més petits que la seva mida corporal. La capacitat de moure's en arcs li permet moure's camí lliure de punts estrets. Els investigadors creuen que aquesta tecnologia té aplicacions potencials en el disseny de robots suaus, especialment per a aplicacions on els robots poden recollir energia tèrmica del seu entorn.

Aquest avenç en robòtica suau demostra el poder de la intel·ligència física i obre possibilitats per a enfocaments innovadors en el disseny de robots. L'estudi que detalla aquest desenvolupament es publica a la revista Science Advances.

Fonts:

– Revista: Science Advances

- Universitat Estatal de Carolina del Nord