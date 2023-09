Soft Robot navega per entorns complexos mitjançant la intel·ligència física

Resum: els investigadors han desenvolupat un robot tou "sense cervell" que pot navegar de manera autònoma per entorns complexos mitjançant la intel·ligència física. A diferència dels models anteriors, que només podien girar en trobar-se amb obstacles, aquest robot pot girar per si mateix a causa del seu disseny asimètric. El robot està fet d'elastòmers de cristall líquid semblants a una cinta i es posa en moviment quan es col·loca sobre una superfície més calenta que l'aire ambient. Com més càlida sigui la superfície, més ràpid roda. Aquest moviment únic permet al robot moure's en arcs, travessar laberints dinàmics i evitar quedar atrapat entre objectes paral·lels.

Un equip d'investigadors de la Universitat Estatal de Carolina del Nord s'ha basat en el seu treball anterior sobre la navegació de robots suaus per crear un nou robot que pugui navegar per entorns encara més complexos i dinàmics. L'anterior robot tou podia navegar per laberints senzills, però només podia girar quan trobava un obstacle, la qual cosa comportava la possibilitat d'enganxar-se.

El nou robot "sense cervell" no necessita cap ordinador ni guia humana, ja que funciona mitjançant la intel·ligència física. Està fet d'elastòmers de cristall líquid semblants a cintes que es posen en moviment quan es col·loquen sobre una superfície més calenta que l'aire ambient. La porció de la cinta que toca la superfície es contrau, induint un moviment de rodament. El disseny asimètric del robot li permet fer girs sense entrar en contacte amb un objecte. Es mou en arcs, cosa que li permet navegar per laberints sense quedar-se encallat i moure's entre obstacles paral·lels.

Els investigadors han demostrat la capacitat del robot per navegar per laberints complexos, inclosos aquells amb parets mòbils, i encaixar a través d'espais estrets. Van provar el robot tant en una superfície metàl·lica com a la sorra. El desenvolupament d'aquest robot és un pas endavant en el disseny de robots suaus, especialment per a aplicacions on poden recollir energia tèrmica del seu entorn.

L'estudi, titulat "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper", es publicarà a la revista Science Advances. La investigació va comptar amb el suport de subvencions de la National Science Foundation.

