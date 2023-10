Les increïbles capacitats d'aprenentatge de les meduses de caixa del Carib

Una nova investigació ha revelat que les meduses de caixa del Carib, malgrat la seva petita mida i la seva manca de cervell, són capaços d'aprendre a evitar obstacles utilitzant indicis visuals. Aquesta capacitat cognitiva, coneguda com a "aprenentatge associatiu", no s'havia observat mai abans en animals amb un sistema nerviós tan primitiu. En comparació amb animals més avançats com les mosques de la fruita o els ratolins, que tenen cervell, les meduses mostren nivells de rendiment similars.

La medusa caixa del Carib, també coneguda com Tripedalia cystophora, és coneguda per la seva capacitat de navegar per aigües tèrboles i arrels de manglars submergides. Això comporta riscos que podrien danyar els seus fràgils cossos gelatinosos, però poden evitar danys gràcies als seus quatre centres sensorials visuals anomenats rhopàlia. Cada ropal conté ulls en forma de lent i al voltant d'un miler de neurones. En canvi, les mosques de la fruita tenen 200,000 neurones al cervell.

Tot i ser sense cervell, la medusa caixa del Carib presenta un "condicionament operant", un tipus de comportament après que implica predir i evitar problemes futurs. L'autor principal Anders Garm explica que aquesta capacitat és més complexa que el condicionament clàssic, com ho demostren els experiments de Pavlov amb gossos. Per provar les habilitats de les meduses, els investigadors les van col·locar en un dipòsit amb parets de vidre amb ratlles de foscor variable per imitar les arrels dels manglars. Les meduses van aprendre ràpidament a navegar per zones on les barres eren menys visibles, evitant els xocs amb les parets.

Els investigadors creuen que les seves troballes donen suport a la idea que els animals amb un nombre reduït de neurones encara poden aprendre. Això suggereix que l'aprenentatge pot ser una propietat fonamental dels sistemes nerviosos. Els cnidaris, el grup d'animals que inclou meduses, anemones de mar i coralls, són un "grup germà" de la majoria d'altres animals i fins i tot dels humans. Això suggereix que un avantpassat comú podria haver desenvolupat un sistema nerviós capaç d'aprenentatge associatiu fa uns 500 milions d'anys.

Fonts:

– Revista: Biologia actual