Habilitats d'aprenentatge sorprenents que es troben a les meduses de caixa del Carib

By

Un nou estudi publicat a la revista 'Current Biology' ha revelat que les meduses de caixa del Carib tenen una capacitat notable d'aprenentatge ràpid i retenció d'informació, tot i no tenir un cervell centralitzat. Aquestes meduses, amb només mil cèl·lules nervioses, poden superar els obstacles mitjançant l'aprenentatge associatiu, similar als organismes amb cervells centralitzats com els humans i els rosegadors.

Les troballes desafien la creença que es tenia anteriorment que l'aprenentatge avançat requereix un cervell centralitzat, proporcionant informació sobre els orígens evolutius de l'aprenentatge i la memòria. Les meduses de caixa del Carib tenen un cos en forma de campana i es basen en la seva complexa visió, que consta de 24 ulls, per maniobrar a través d'aigües tèrboles i evitar les arrels dels arbres submarins mentre cacen.

Per provar les habilitats d'aprenentatge de les meduses, els científics van crear un dipòsit circular amb franges grises i blanques alternes per imitar el seu hàbitat natural. Les ratlles grises s'assemblaven a arrels llunyanes dels manglars. Durant l'experiment, les meduses van nedar inicialment a prop de les ratlles llunyanes percebudes, xocant amb freqüència amb elles. Tanmateix, amb el temps, el seu comportament es va transformar significativament.

Cap al final de l'experiment, els investigadors van observar un canvi notable en el comportament. La medusa va augmentar la seva distància de la paret del dipòsit en un 50% aproximadament, va quadruplicar el nombre de pivots reeixits per evitar col·lisions i va reduir a la meitat els casos de contacte amb la paret. El primer autor de l'estudi, Jan Bielecki, va afirmar que les meduses van aprendre a associar els estímuls i evitar obstacles, millorant el seu rendiment en tots els paràmetres mesurats.

L'èxit de l'experiment es pot atribuir a la creació d'un entorn que s'assemblava molt a l'hàbitat natural de la medusa en estat salvatge. El doctor Anders Garm, un altre investigador implicat en l'estudi, va comentar que, tot i que aquest estudi no troba una cura per a la demència, posa les bases per entendre millor la malaltia i possiblement desenvolupar contramesures.

En conclusió, l'estudi sobre les meduses de caixa del Carib destaca les seves sorprenents capacitats d'aprenentatge tot i no tenir un cervell centralitzat. Les troballes tenen implicacions importants per a la nostra comprensió de l'aprenentatge i la memòria i obren noves possibilitats per estudiar els trastorns neurològics en humans.

Fonts:

– 'Aprenentatge associatiu a la capsa de meduses Tripedalia cystophora', Biologia actual

– CNN

- L’Independent