Components de les cèl·lules cerebrals remuntades als mars antics

Un estudi recent realitzat per experts del Centre de Regulació Genòmica ha descobert que els components de les cèl·lules cerebrals estaven presents en mars poc profunds fa uns 800 milions d'anys. A través de l'examen de placozous, petits animals marins, els investigadors han obtingut informació sobre el viatge evolutiu de les neurones.

Els placozous, que tenen aproximadament la mida d'un gran gra de sorra, habiten en aigües càlides i poc profundes i sobreviuen alimentant-se d'algues i microbis. Malgrat la manca d'òrgans o parts del cos diferents, els placozous es consideren un dels cinc llinatges animals primaris, juntament amb els ctenòfors, les esponges, els cnidaris i els bilateris.

Al centre de l'existència dels placozous hi ha les cèl·lules peptidèrgiques, que alliberen pèptids que dirigeixen la seva alimentació i moviments. L'estudi va utilitzar anàlisis moleculars i computacionals per crear "atles cel·lulars" per entendre l'evolució i la funció d'aquestes cèl·lules. Es va trobar que aquestes cèl·lules peptidèrgiques servien com a precursores de les neurones modernes.

Els investigadors van descobrir una xarxa complexa de tipus cel·lulars "intermedis" que connecten els nou tipus de cèl·lules principals dels placozous. A més, les cèl·lules peptidèrgiques, diferents d'altres cèl·lules, mostraven una semblança sorprenent amb les neurones que van sorgir milions d'anys després en organismes més avançats. Aquesta semblança única amb les neurones no es va observar en espècies de ramificació primerenca com les esponges o els ctenòfors.

L'estudi va revelar tres paral·lelismes notables entre les cèl·lules peptidèrgiques i les neurones. En primer lloc, les cèl·lules placozous es diferencien d'una manera similar a la neurogènesi observada en cnidaris i bilaterians. En segon lloc, aquestes cèl·lules posseeixen molts components de l'extrem de missatgeria d'una neurona, però no tenen els atributs d'una neurona veritable, com ara la conducció de senyals elèctrics. Finalment, l'aprenentatge profund va revelar que aquestes cèl·lules es comuniquen mitjançant GPCR iniciats per neuropèptids, reflectint la comunicació neuronal.

En destacar la línia de temps evolutiva, la investigació indica que els components fonamentals de les neurones estaven prenent forma als mars antics fa 800 milions d'anys. Aproximadament un segle després de l'aparició dels seus avantpassats, les cèl·lules peptidèrgiques dels placozous probablement van evolucionar per posseir característiques crítiques essencials per a les neurones, com els canals iònics i les bastides postsinàptiques.

Tot i que s'estima que la primera neurona moderna va aparèixer fa uns 650 milions d'anys, hi ha cèl·lules semblants a neurones als ctenòfors amb característiques diferents, cosa que planteja preguntes sobre la trajectòria evolutiva de les neurones. Els autors de l'estudi subratllen la necessitat de més investigacions per abordar aquestes preguntes obertes i obtenir una comprensió més clara dels camins evolutius de les neurones i altres tipus de cèl·lules.

A mesura que la seqüenciació genòmica segueix avançant, s'espera que els secrets que alberguen animals models no tradicionals com els placozous, els ctenòfors i les esponges es desbloquegin gradualment, donant més llum a la història evolutiva de la vida.

