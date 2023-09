L'estudi DishBrain proporciona una evidència sòlida per a la hipòtesi crítica del cervell

Un estudi recent realitzat per investigadors de Cortical Labs i la Universitat de Melbourne ha proporcionat proves sòlides en suport de la hipòtesi crítica del cervell. Aquesta hipòtesi suggereix que els comportaments complexos al cervell humà només es poden produir quan les neurones es troben en un estat finament equilibrat conegut com a estat "crític neuronal". En aquest estat, les entrades minúscules poden desencadenar "allaus" d'activitat cerebral.

Els investigadors van utilitzar una col·lecció de 800,000 cèl·lules neuronals humanes, anomenades DishBrain, per estudiar com les neurones processen la informació. La xarxa neuronal va ser entrenada per jugar al joc de Pong. L'estudi, publicat a la revista Nature Communications, és l'evidència més sòlida fins ara en suport de la hipòtesi crítica del cervell.

Les conclusions de l'estudi van demostrar que quan les neurones reben input sensorial relacionat amb la tasca, el seu comportament canvia, posant-les en un estat més intens on les petites entrades poden desencadenar una activitat cerebral a gran escala. Aquest estat gairebé crític es va associar amb un millor rendiment de la tasca.

Tanmateix, els investigadors també van trobar que la criticitat per si sola no és suficient perquè l'aprenentatge es produeixi en una xarxa neuronal. L'aprenentatge requereix un bucle de retroalimentació on la xarxa rep informació addicional sobre les conseqüències de les seves accions.

Els resultats d'aquest estudi tenen implicacions importants per entendre com el cervell humà processa la informació i podria conduir al desenvolupament de nous tractaments per a malalties neurològiques. El model DishBrain ofereix una oportunitat única per estudiar el cervell humà sense les limitacions dels models animals.

La investigació també té aplicacions potencials en el camp de les interfícies cervell-ordinador, que podrien restaurar les funcions perdudes a causa del dany neuronal. Comprendre com les estratègies de control i estimulació interactuen amb els circuits neuronals del cervell és crucial per al desenvolupament de pròtesis neuronals efectives i interfícies cervell-ordinador.

En conclusió, l'estudi DishBrain afegeix una peça vital al trencaclosques de la hipòtesi crítica del cervell i obre noves possibilitats per entendre la funció cerebral i desenvolupar tractaments per als trastorns neurològics.

