El cirurgià insta els pares a no comprar bolígrafs làser com a joguines després que el nen pateix un dany ocular permanent

Un consultor oftalmòleg pediàtric demana als pares que no deixin que els seus fills juguin amb bolígrafs làser com a joguines, després d'un cas en què un nen d'11 anys va patir danys oculars permanents. El nen, conegut com a Harry, va perdre la visió central a principis d'any i les proves van mostrar un gran dany a la retina. Ara rep injeccions mensuals, però pot ser que la seva visió mai no torni completament.

Aabgina Shafi, la cirurgiana que tracta Harry, va revelar que quatre nens més a Yorkshire estan sotmesos a tractament per danys similars causats per les plomes làser. La senyoreta Shafi va subratllar que els danys infligits per aquests dispositius podrien provocar ceguesa o altres lesions irreversibles, la qual cosa requeriria un seguiment de tota la vida. Tot i que és il·legal encendre un làser a un vehicle en moviment, és legal vendre i tenir bolígrafs làser al Regne Unit.

La senyoreta Shafi va explicar que molts bolígrafs làser disponibles al mercat no s'ajusten als estàndards de seguretat de la UE, i alguns superen la potència indicada. Va advertir que, tot i que els nens poden gaudir d'utilitzar aquests bolígrafs per explotar globus, apuntar-los als ulls pot provocar danys greus.

Els pares d'en Harry van descobrir la causa del dany després de portar-lo a una òptica. Les proves van revelar danys UV, i va ser llavors quan la seva mare va recordar que havia estat en possessió d'un bolígraf làser. A més de la lesió a l'ull dret, les proves van mostrar danys a l'ull esquerre, tot i que actualment la seva visió no es veu afectada.

La mare d'en Harry, que havia comprat el bolígraf làser en línia, va expressar el seu pesar i va instar els altres pares a no cometre el mateix error. Va destacar l'impacte potencial a llarg termini en la vida del seu fill, incloses les seves perspectives de carrera i la seva capacitat de conduir.

El cas serveix com a recordatori als pares que estiguin vigilants quan compren joguines per als seus fills. Els bolígrafs làser poden semblar inofensius, però poden tenir conseqüències greus quan s'utilitzen malament. És crucial tant per als fabricants com per als consumidors prioritzar la seguretat i garantir que els productes compleixen els estàndards necessaris.

