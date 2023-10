El paper dels boscos boreals i temperats en el segrest de carboni

Mitjançant un innovador mètode d'anàlisi d'imatges de satèl·lit, un equip de recerca internacional ha cartografiat amb èxit els canvis anuals en la biomassa forestal mundial entre 2010 i 2019. L'estudi, coordinat per la Comissió francesa d'Energies Alternatives i Energia Atòmica (CEA) i l'INRAE, es va centrar a identificar els principals embornals de carboni en diferents biomes forestals.

Els investigadors van trobar que els boscos boreals i temperats s'han convertit en els principals embornals de carboni globals, absorbint quantitats importants de diòxid de carboni. En canvi, els boscos tropicals, que han estat sotmesos a la desforestació, el foc i la sequera, són gairebé neutres en carboni. Aquestes troballes, publicades a la revista Nature Geoscience, emfatitzen la importància de comptabilitzar els boscos joves i la degradació dels boscos en models predictius de dipòsits de carboni per desenvolupar estratègies de mitigació del canvi climàtic més efectives.

El segrest de carboni, aconseguit mitjançant l'augment de la biomassa vegetal, té un paper vital en la mitigació del canvi climàtic. El balanç del carboni de la biomassa està determinat per factors com el creixement de les plantes, l'expansió de la coberta forestal, la collita, la desforestació, la degradació, la mortalitat dels arbres i les pertorbacions naturals. El seguiment dels canvis en les existències de carboni de la biomassa al llarg del temps és crucial per entendre i predir els impactes del canvi climàtic i les activitats humanes sobre els ecosistemes, cosa que permet desenvolupar polítiques efectives de mitigació del canvi climàtic.

Per obtenir dades de vegetació, els investigadors van utilitzar el satèl·lit Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), específicament utilitzant el mètode de profunditat òptica de vegetació en banda L (L-VOD). Aquest enfocament únic va permetre l'estimació de les existències mitjanes de carboni sobre el sòl a escala mundial. Tanmateix, l'aplicació generalitzada de L-VOD té limitacions a causa de la interferència de radiofreqüència de les activitats humanes i la sensibilitat al contingut vegetatiu d'aigua.

Per abordar aquests reptes, l'equip de recerca va desenvolupar un filtre doble que incorporava tècniques de descomposició temporal del senyal per minimitzar els efectes d'interferència. Van utilitzar dades de biomassa sobre el sòl i un mapa global de la relació de biomassa sobre i sota terra per calcular la distribució espacial i temporal del carboni total de la biomassa viva als ecosistemes terrestres del 2010 al 2019.

Els resultats van mostrar que les existències de carboni de la biomassa terrestre van augmentar aproximadament 500 milions de tones mètriques per any del 2010 al 2019. Els boscos boreals i temperats van sorgir com els principals contribuents al dipòsit mundial de carboni, mentre que els boscos tropicals es van convertir en petites fonts de carboni a causa de la desforestació i la mortalitat dels arbres. provocada per la sequera. Les troballes també van destacar la importància de l'edat dels boscos, ja que els boscos tropicals antics eren gairebé neutres en carboni, mentre que els boscos temperats i boreals joves i de mitjana edat van servir com a embornals de carboni més grans.

Aquestes troballes desafien els models de predicció existents que suposen que tots els boscos antics són grans embornals de carboni i no tenen en compte l'impacte de la degradació forestal i la desforestació als boscos tropicals. Entendre la dinàmica dels embornals de carboni a nivell mundial requereix tenir en compte l'edat i la degradació dels boscos. Aquest coneixement pot informar el desenvolupament de polítiques de mitigació del canvi climàtic més efectives.

Font: Yang, H. et al, Augment global de l'estoc de carboni de biomassa dominat pel creixement dels boscos joves del nord durant l'última dècada. Nature Geoscience (2023). DOI: 10.1038/s41561-023-01274-4.