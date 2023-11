Desvetllant els misteris de la llum: refluig azimutal i superoscil·lacions

By

Investigadors de la Facultat de Física de la Universitat de Varsòvia han aconseguit un descobriment innovador en el camp de l'òptica. Superposant dos feixos de llum retorçats en el sentit de les agulles del rellotge, van poder crear girs en sentit contrari a les agulles del rellotge a les regions fosques de la superposició resultant. Aquest fenomen, conegut com a "retorn azimutal", desafia la nostra comprensió clàssica del comportament de la llum i té implicacions significatives per a l'estudi de les interaccions llum-matèria.

Tradicionalment, esperem que els objectes es moguin d'una manera previsible. Quan llencem una pilota de tennis, no preveiem que de sobte canviï de direcció i torni cap a nosaltres. Tanmateix, en l'àmbit de la mecànica quàntica, les partícules poden presentar comportaments peculiars. Les partícules quàntiques poden moure's cap enrere o girar en la direcció oposada durant certs períodes de temps, un fenomen anomenat "retorn".

Tot i que no s'ha observat experimentalment el retorn en sistemes quàntics, s'ha demostrat amb èxit en l'òptica clàssica utilitzant feixos de llum. Els investigadors de la Universitat de Varsòvia es van basar en treballs anteriors i van observar l'efecte de retrocés en dues dimensions. Superposant dos feixos de llum amb moment angular orbital negatiu, van observar moment angular orbital localment positiu a les regions fosques del patró d'interferència.

Les implicacions d'aquest descobriment són importants. Els investigadors van utilitzar un sensor de front d'ona Shack-Hartman per observar el fenomen, un sistema que proporciona una alta sensibilitat per a mesures espacials. Aquesta comprensió del reflux azimutal i les superoscil·lacions en fase podria revolucionar aplicacions com ara l'atrapament òptic i el disseny de rellotges atòmics ultraprecisos.

A més, els coneixements obtinguts d'aquesta investigació il·luminen el fascinant món de la mecànica quàntica i ofereixen una nova perspectiva sobre el comportament de la llum. A mesura que continuem desvelant els misteris de la llum, podem descobrir fenòmens encara més extraordinaris que desafien els nostres marcs científics existents.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és el retrocés en òptica?

El reflux es refereix a un fenomen en què les partícules o ones presenten una probabilitat de moure's cap enrere o girar en sentit contrari durant determinats períodes de temps. S'ha observat amb èxit en l'òptica clàssica utilitzant feixos de llum.

Què és el retorn azimutal?

El retorn azimutal es refereix específicament a l'efecte contraintuïtiu observat quan es superposen dos feixos de llum amb diferents amplituds i moment angular orbital negatiu. Això dóna lloc a l'aparició d'un moment angular orbital localment positiu a les regions fosques del patró d'interferència resultant.

Què són les superoscil·lacions?

Les superoscil·lacions es produeixen quan l'oscil·lació local d'una superposició és més ràpida que la seva component de Fourier més ràpida. Es va descriure per primera vegada l'any 1990 i té implicacions importants per al comportament de les ones. En el context d'aquesta investigació, les superoscil·lacions en fase estan implicades en la manifestació del retorn azimutal.

Quines són les aplicacions potencials d'aquesta investigació?

La comprensió del reflux azimutal i les superoscil·lacions en fase té aplicacions potencials en camps com ara l'atrapament òptic i el disseny de rellotges atòmics ultraprecisos. Aquests coneixements obren noves possibilitats per manipular les interaccions de la matèria lleugera i avançar en les capacitats tecnològiques.