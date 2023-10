Enorme descobriment: els científics detecten la ràdio ràpida més llunyana i més brillant fins ara

By

Un equip internacional de científics ha fet un descobriment sorprenent en l'estudi de les ràfegues ràpides de ràdio (FRB). Han detectat un FRB, anomenat FRB 20220610A, que no només és la distància més llunyana mai registrada, sinó també una de les més brillants observades mai. Va trigar aproximadament vuit mil milions d'anys perquè el senyal FRB de FRB 20220610A arribés a la Terra el juny de l'any passat, fent-lo al voltant d'un 50 per cent més antic que l'anterior titular del rècord de distància.

S'estima que l'energia alliberada per FRB 20220610A en pocs mil·lisegons és equivalent a la que produeix el nostre Sol en 30 anys. Aquesta increïble brillantor diferencia el FRB 20220610A de la majoria dels FRB trobats anteriorment. De fet, és més brillant que tots menys un dels 55 FRB detectats anteriorment per l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Mitjançant observacions de seguiment realitzades amb el Very Large Telescope de l'Observatori Austral Europeu, l'equip dirigit per Austràlia va concloure que FRB 20220610A probablement es va originar a partir d'un parell o trio de galàxies fusionats. Aquesta troballa s'alinea amb algunes teories que envolten la causa dels FRB, tot i que també s'han proposat altres possibles explicacions com les supernoves i les estrelles de neutrons magnetars.

Malgrat els orígens desconeguts dels FRB, aquests fenòmens fascinants ofereixen als investigadors l'oportunitat d'estimar la massa de l'univers. El professor Ryan Shannon, codirector del projecte, explica que la matèria que falta a l'univers es pot detectar mitjançant ràfegues ràpides de ràdio: "Les ràfegues ràpides de ràdio detecten aquest material ionitzat. Fins i tot a l'espai que està gairebé perfectament buit, poden "veure" tots els electrons, i això ens permet mesurar quantes coses hi ha entre les galàxies".

El descobriment de FRB 20220610A també dóna suport a la teoria proposada pel difunt astrònom australià Jean-Pierre Macquart l'any 2020. Macquart va suggerir que la massa de l'univers es pot estimar estudiant les ràfegues ràpides de ràdio. Les troballes de l'equip s'alineen amb el que es coneix com a "relació de Macquart", que diu que com més lluny es troba una ràdio ràpida, més gasos difús revela entre galàxies. Tanmateix, no tots els FRB segueixen aquest patró, cosa que subratlla la complexitat d'aquests fenòmens.

Tot i que aquest avenç en la comprensió dels FRB supera els límits del nostre coneixement, detectar senyals encara més llunyanes requerirà un equip millorat. Els científics esperen amb entusiasme la finalització de l'Observatori de la matriu de quilòmetres quadrats, previst que entri en funcionament el 2028, que permetrà una major exploració i el descobriment de nous registres FRB.

