L'impacte del satèl·lit BlueWalker 3 en l'astronomia

By

Un equip internacional de científics, inclosos investigadors de l'Imperial College de Londres, ha publicat recentment un article a la revista Nature que discuteix les implicacions del prototip de satèl·lit BlueWalker 3 en l'astronomia. El BlueWalker 3 forma part d'una constel·lació de satèl·lits planificada per AST SpaceMobile, amb l'objectiu de proporcionar serveis mòbils i de banda ampla a nivell mundial.

Segons els investigadors, les observacions del BlueWalker 3 han revelat que és un dels objectes més brillants del cel nocturn, superant totes les estrelles menys les més lluminoses. Aquesta gran lluminositat suposa un repte important per als astrònoms, sobretot tenint en compte que diverses empreses d'arreu del món estan planejant constel·lacions de satèl·lits similars.

La preocupació sorgeix del fet que aquestes constel·lacions de satèl·lit, per la seva proximitat a la Terra i la seva gran mida, tenen el potencial d'interrompre les observacions del cel nocturn. Els astrònoms veuen el cel nocturn com un laboratori únic que permet experiments que no es poden dur a terme en altres llocs. A més, el cel nocturn immaculat té un significat cultural i es considera un patrimoni compartit de la humanitat que s'hauria de salvaguardar per a les generacions futures.

Els investigadors van utilitzar observacions de professionals i aficionats de diversos llocs, com ara Xile, els EUA, Mèxic i Nova Zelanda, per fer un seguiment de la trajectòria del BlueWalker 3. Tot i que es van intentar mitigar la interferència causada per la brillantor del satèl·lit, era un repte prevenir completament el seu impacte en les observacions astronòmiques.

A més, el BlueWalker 3 funciona a freqüències de ràdio properes a les utilitzades pels radiotelescopis, la qual cosa pot alterar la radioastronomia. Els investigadors subratllen la necessitat de més investigacions per desenvolupar estratègies que protegeixin els telescopis existents i futurs dels nombrosos satèl·lits prevists per al llançament en la propera dècada.

Tot i que reconeixen la importància de les constel·lacions de satèl·lits per a les comunicacions globals, els investigadors demanen una consideració acurada dels seus efectes secundaris i esforços per minimitzar el seu impacte en l'astronomia. És crucial equilibrar el progrés de les comunicacions mundials amb la preservació de la nostra capacitat per explorar i comprendre el cosmos.

En resum, el prototip de satèl·lit BlueWalker 3, com a part d'una constel·lació de satèl·lit, suposa un repte important per als astrònoms a causa de la seva brillantor i la seva potencial interferència amb les observacions del cel nocturn. L'equip d'investigació posa èmfasi en la necessitat d'estratègies per protegir els telescopis i minimitzar l'impacte de les futures constel·lacions de satèl·lits en l'astronomia.

Font: Nature Journal, Imperial College London