Un OLED que emet llum blava a una tensió rècord de baixa: avenços potencials en les tecnologies de pantalla i telèfon intel·ligent

Els investigadors de Tokyo Tech han fet una innovació innovadora en la tecnologia de díodes emissors de llum orgànics (OLED) desenvolupant un OLED que emet llum blava a una tensió rècord d'1.47 V. Aquest avenç té el potencial de revolucionar les tecnologies comercials dels telèfons intel·ligents i de la pantalla.

La llum blava és essencial per a dispositius que emeten llum, pantalles de telèfons intel·ligents i pantalles de pantalla gran. Tanmateix, desenvolupar OLED blaus eficients ha estat un repte a causa de l'alta tensió necessària per al seu funcionament. Els OLED blaus tradicionals solen requerir al voltant de 4 V per a una luminància de 100 cd/m2, que és superior al voltatge de les bateries d'ions de liti que s'utilitzen habitualment als telèfons intel·ligents. Per tant, hi ha una necessitat urgent de desenvolupar OLED blaus que puguin funcionar a voltatges més baixos.

Els investigadors de Tokyo Tech, en col·laboració amb altres institucions, han desenvolupat un OLED de conversió ascendent que aconsegueix una emissió blava a una tensió d'encesa molt baixa d'1.47 V. El dispositiu utilitza materials específics, inclòs NDI-HF com a acceptor, 1,2- ADN com a donant i TbPe com a dopant fluorescent. L'OLED funciona mitjançant un mecanisme de conversió superior, on els forats i els electrons s'injecten a les capes donant i acceptor, respectivament, i es recombinen a la interfície donant/acceptador per formar un estat de transferència de càrrega. Aquest estat transfereix selectivament energia a l'emissor, donant lloc a l'emissió de llum blava.

El nou OLED va demostrar una luminància de 100 cd/m2, equivalent a la d'una pantalla comercial, amb només 1.97 V. Aquest assoliment redueix significativament el requeriment de tensió dels OLED blaus, cosa que permet complir els requisits comercials d'aquests dispositius. L'estudi destaca la importància d'optimitzar el disseny de la interfície donant/acceptador per controlar els processos excitònics.

En conclusió, el desenvolupament d'un OLED que emet llum blava a un voltatge rècord baix és un pas endavant notable en la tecnologia OLED. Aquest avenç té el potencial d'impulsar els avenços en les tecnologies de pantalla i telèfon intel·ligent, fent-los més eficients energèticament i accessibles.

Referència:

"Díode emissor de llum orgànic blau amb una tensió d'encesa d'1.47 V". Comunicacions de la natura.