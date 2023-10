Un nou mecanisme que implica els vasos sanguinis del cervell il·lumina la formació de memòria a llarg termini

Els investigadors han descobert un mecanisme desconegut anteriorment relacionat amb els vasos sanguinis del cervell que contribueix al procés de formació de memòria a llarg termini. Tot i que la majoria dels estudis s'han centrat en les neurones per entendre l'aprenentatge i la memòria, les troballes recents suggereixen que altres tipus de cèl·lules, com els pericits, també hi tenen un paper.

Els pericits són cèl·lules que recobreixen les parets dels petits vasos sanguinis del cervell i s'encarreguen de mantenir la salut de la barrera hematoencefàlica. Tanmateix, investigacions recents indiquen que els pericits també poden estar implicats en diverses condicions neurològiques, com ara l'ictus, l'epilèpsia i l'esclerosi múltiple.

L'autor principal de l'estudi, Cristina Alberini, subratlla la importància d'aquest descobriment, afirmant que les malalties del cervell associades a problemes vasculars i metabòlics poden derivar de dèficits en la cooperació entre diferents tipus de cèl·lules. Aquesta nova visió obre noves possibilitats per entendre les causes subjacents de condicions com la malaltia d'Alzheimer i la demència.

Els investigadors també van investigar el paper d'una hormona proteica anomenada factor de creixement semblant a la insulina 2 (IGF2) en l'aprenentatge i la memòria. Van trobar que els nivells d'IGF2 van augmentar als pericits després de l'aprenentatge en rates i ratolins. Aquest descobriment va portar a la pregunta de si l'IGF2 als pericits és necessari per a la formació de memòries a llarg termini.

Per investigar més, els investigadors van realitzar experiments amb ratolins en els quals es va eliminar la producció d'IGF2 en pericits. Van trobar que aquests ratolins no podien formar records a llarg termini en comparació amb els ratolins normals. Concretament, van mostrar dèficits tant en la memòria contextual com en l'espai, cosa que indica la importància de l'IGF2 en els pericits per a la formació de la memòria.

A més, els investigadors van observar que l'estimulació neuronal va provocar la producció d'IGF2 als pericits, que després va estimular els mecanismes d'activació neuronal associats a l'aprenentatge. Aquesta troballa suggereix que hi ha una relació de cooperació entre neurones i pericits en la formació de memòries a llarg termini.

En conclusió, aquest estudi destaca la importància dels pericits i la seva producció d'IGF2 en l'intricat procés de formació de memòria a llarg termini. Entendre aquests mecanismes podria conduir a avenços en el tractament de trastorns relacionats amb la memòria i afeccions neurològiques.

Fonts:

- Kiran Pandey, et al., L'activitat neuronal impulsa l'expressió d'IGF2 dels pericits per formar memòria a llarg termini, Neuron (2023).