Alimentació violenta: com els forats negres supermassius es retorcen i trenquen l'espai-temps

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Northwestern University ha desafiat la comprensió convencional de com s'alimenten els forats negres supermassius. Abans es creia que els forats negres consumeixen gradualment matèria durant llargs períodes de temps. Tanmateix, utilitzant simulacions 3D d'alta resolució, els investigadors van descobrir que aquests gegants còsmics es retorcen i trenquen violentament l'espai-temps per consumir matèria a un ritme sorprenentment ràpid, completant un cicle de menjar en només uns mesos.

L'equip va utilitzar Summit, un dels superordinadors més grans del món, per dur a terme una simulació 3D que integrava la dinàmica de gasos, els camps magnètics i la relativitat general. Aquesta simulació va proporcionar una visió completa del comportament dels forats negres i va revelar que els forats negres retorcen l'espai-temps circumdant, trencant el disc d'acreció en subdiscos interiors i exteriors. Aleshores, el forat negre devora el disc interior, permetent que les deixalles del subdisc exterior omplin el buit.

Aquest procés, conegut com a "menjar-reomplir-menjar", explica potencialment el misteriós comportament dels quàsars "que canvien d'aspecte". Els quàsars són nuclis galàctics altament lluminosos alimentats per forats negres supermassius. Els quàsars d'aspecte canviant mostren variacions ràpides i dràstiques en la seva brillantor, sovint s'encenen i s'apagan en uns quants mesos a uns quants anys.

Les teories anteriors van lluitar per explicar per què la regió interna d'un disc d'acreció va desaparèixer i es va tornar a omplir ràpidament. No obstant això, les simulacions van demostrar que quan els subdiscos interiors i exteriors es desconnecten, comença el "frenesí d'alimentació" del forat negre. La competència entre la rotació del forat negre i la fricció i la pressió a l'interior del disc provoca el trencament dels discos i l'empenta del disc interior cap a l'interior.

Contràriament a les suposicions anteriors, les simulacions també van revelar que els discs d'acreció no estan necessàriament alineats amb la rotació del forat negre. En lloc d'això, els subdiscos interiors i exteriors es mouen de manera independent a diferents velocitats i angles. Aquesta deformació de tot el disc d'acreció fa que les partícules de gas xoquin, donant lloc a esclats de llum i energia.

La nova comprensió de com s'alimenten els forats negres supermassius obre vies interessants per a una investigació addicional sobre aquestes entitats còsmiques enigmàtiques. Desafia les teories de llarga data i proporciona una descripció més precisa dels seus hàbits alimentaris, oferint una millor comprensió dels mecanismes que impulsen el seu comportament.

Font: investigadors de la Northwestern University