Els forats negres consumeixen el seu entorn més ràpid del que s'esperava

Un estudi recent realitzat per la Northwestern University ha aportat una nova llum sobre l'apetit voraç dels forats negres. Tot i que se sap que els forats negres no mengen com els organismes vius, la seva atracció gravitatòria els permet devorar objectes propers com ara gas, pols i fins i tot estrelles. Aquest procés s'anomena comunament "menjar".

Tradicionalment, es creia que els forats negres consumien matèria del seu entorn a un ritme lent, seguint les prediccions de la teoria clàssica del disc d'acreció. Tanmateix, la nova investigació, que va utilitzar simulacions 3D avançades, ha demostrat que aquesta suposició és incorrecta.

L'estudi va trobar que els forats negres trenquen el seu disc d'acreció a velocitats sorprenentment ràpides, devorant-lo essencialment en un remolí. Un disc d'acreció és un disc de matèria que gira en espiral cap a un forat negre. Aquest disc es forma quan el forat negre es troba en un sistema binari amb una estrella acompanyant o quan està envoltat per un núvol de gas i pols. La immensa força gravitatòria del forat negre atrau aquests elements, fent-los anar en espiral cap a les profunditats del forat negre.

El descobriment d'aquest consum accelerat proporciona informació valuosa sobre el comportament dels forats negres i el seu impacte en el seu entorn. Els investigadors de la Northwestern University esperen que aquesta nova comprensió pugui ajudar els científics a desvelar els misteris que envolten aquestes enigmàtiques entitats còsmiques.

En conclusió, la fam insaciable dels forats negres els porta a consumir el seu entorn molt més ràpid del que es creia. A través de la seva immensa atracció gravitatòria, consumeixen ràpidament gas, pols i fins i tot estrelles. El recent estudi realitzat per la Northwestern University i basat en simulacions en 3D ha descobert aquest consum accelerat, proporcionant nous coneixements sobre el comportament dels forats negres.

Fonts:

– Estudi de la Universitat del Nord-oest