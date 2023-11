El gir elusiu del forat negre supermassiu de M87

En un assoliment innovador, un equip internacional d'astrònoms liderat per Yuzhu Cui ha proporcionat proves definitives del forat negre supermassiu que gira al centre de la galàxia el·líptica gegant M87. Aquest descobriment afegeix una altra fita al llegat de M87, que va començar el 1918 quan es va convertir en la primera galàxia que va revelar el seu raig lluminós. A més, M87 va fer història el 2019 quan el Telescopi Event Horizon va capturar la primera imatge de l'ombra d'un forat negre.

El forat negre supermassiu de M87 pesa 6.5 milions de masses solars, la qual cosa el fa mil vegades més massiu que el forat negre al centre de la nostra galàxia Via Làctia. Recuperar dades d'aquests objectes enigmàtics no és una tasca fàcil, però els investigadors van aprofitar els jets i els discs d'acreció anteriors, juntament amb la Teoria General de la Relativitat d'Einstein, per aprofundir en els misteris de M87.

Analitzant dades de 17 anys d'una xarxa global de radiotelescopis, l'equip de Cui va descobrir un cicle d'11 anys de dolls precessionals i va revelar que els eixos de rotació del forat negre i el seu disc d'acreció estan desalineats. Aquesta desalineació fa que el doll es desplaci o es trontolli, donant lloc a precessió. Els models desenvolupats per l'equip s'alineen precisament amb les dades d'observació, confirmant que el forat negre supermassiu al cor de M87 està girant i juga un paper crucial en els mecanismes de transferència d'energia.

Aquest avenç no només suposa un pas endavant significatiu en la comprensió dels forats negres, sinó que també planteja noves preguntes i reptes per als científics. Els investigadors ara estan ansiosos per investigar l'estructura del disc d'acreció associat i determinar les velocitats de rotació tant del forat negre com del disc. En desentranyar aquests misteris, els astrònoms esperen obtenir una visió més profunda dels notables mecanismes de producció d'energia dels nuclis galàctics actius com M87.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: A quina distància està M87?

R: M87 es troba a uns 55 milions d'anys llum de distància de la Terra.

P: Què tan massiu és el forat negre supermassiu de M87 en comparació amb el de la Via Làctia?

R: El forat negre de M87 és més de mil vegades més massiu que el de la Via Làctia.

P: Què és la precessió?

R: La precessió es refereix al canvi gradual en l'orientació de l'eix de rotació d'un objecte. En el cas del forat negre de l'M87, el seu eix desalineat fa que el doll es mogui o es trontolli, donant lloc a una precessió.

P: Què són els discos d'acreció?

R: Els discos d'acreció són discos giratoris de gas i pols que envolten objectes com els forats negres. Es formen quan el gas de l'espai circumdant és arrossegat cap a la força gravitatòria del forat negre.

P: Quina és la importància de confirmar el gir del forat negre de M87?

R: La confirmació del gir del forat negre de M87 proporciona informació valuosa sobre els mecanismes i processos de transferència d'energia que es produeixen dins dels nuclis galàctics actius. Aquest descobriment ajuda els astrònoms a entendre millor la formació i el comportament dels forats negres.

