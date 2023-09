Un nou estudi suggereix que el forat negre més proper a la Terra podria estar a 150 anys llum de distància

By

Un estudi recent ha desafiat la nostra comprensió del forat negre més proper a la Terra. Investigacions anteriors van indicar que el forat negre conegut més proper es trobava a 1,560 anys llum de distància. Tanmateix, un nou estudi publicat al Monthly Notices of the Royal Astronomical Society suggereix que podria haver-hi un forat negre tan a prop de 150 anys llum de la Terra.

L'estudi es va centrar en el cúmul d'Híades, que és el cúmul obert d'estrelles més proper al nostre planeta. A partir de dades de la missió Gaia de l'Agència Espacial Europea, científics de la Universitat de Pàdua i la Universitat de Barcelona van analitzar el moviment i l'evolució de les estrelles del cúmul de les Hyades. Mitjançant simulacions, van trobar proves que suggereixen la presència de forats negres al cúmul o a prop.

Un cúmul obert és una col·lecció d'estrelles que es mantenen unides per la seva atracció gravitatòria i tenen característiques compartides, com ara l'edat i la composició química. Els investigadors van comparar els resultats de la simulació amb les posicions i velocitats reals de les estrelles a les Híades, que van ser observades amb precisió pel satèl·lit Gaia. Les simulacions van indicar que hi ha dos o tres forats negres al centre del cúmul o a prop.

Si es confirma, aquests forats negres serien els candidats més propers al nostre sistema solar. Aquest descobriment no només fa llum sobre la distribució dels forats negres a la galàxia, sinó que també proporciona informació sobre com influeixen en l'evolució dels cúmuls estel·lars i contribueixen a les fonts d'ones gravitatòries.

Els forats negres són objectes extremadament densos formats pel col·lapse d'estrelles massives. La seva atracció gravitatòria és tan forta que ni tan sols la llum se'n pot escapar. Tot i que no es poden observar directament, la seva presència normalment es dedueix estudiant el seu impacte sobre la matèria circumdant. Per exemple, la destrucció d'una estrella que passa per un forat negre dóna lloc a raigs X detectables.

La detecció d'ones gravitatòries el 2015 ha avançat significativament la investigació sobre forats negres. Les ones gravitatòries es van observar per primera vegada a partir de la col·lisió de dos forats negres situats a 1.3 milions d'anys llum de distància, la qual cosa va provocar més investigacions sobre aquests enigmàtics cossos celestes.

