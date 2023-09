Els hàbits alimentaris dels forats negres supermassius: un nou estudi revela troballes sorprenents

By

Un nou estudi liderat per la Northwestern University està desafiant els supòsits anteriors sobre els hàbits alimentaris dels forats negres supermassius. Tot i que abans es creia que els forats negres consumien el seu menjar lentament, les noves simulacions mostren que en realitat el devoren molt més ràpid. Els resultats d'aquest estudi innovador es publicaran a The Astrophysical Journal el 20 de setembre.

Segons simulacions en 3D d'alta resolució, els forats negres giratoris retorcen l'espai-temps circumdant, fent que el disc d'acreció de gas es trenqui en subdiscs interiors i exteriors. Els forats negres consumeixen primer l'anell interior i després els residus del subdisc exterior omplen el buit. Aquest procés de menjar-omplir-menjar es produeix en qüestió de mesos, molt més ràpid del que es pensava.

Aquesta nova comprensió podria ajudar a explicar el comportament dels quàsars, que són alguns dels objectes més brillants del cel nocturn. Sovint, els quàsars esclaten i després desapareixen sense explicació. Els canvis ràpids observats als quàsars són consistents amb la destrucció i la reposició de les regions internes del disc d'acreció.

La suposició anterior que els discs d'acreció estaven alineats amb la rotació del forat negre s'ha demostrat que és falsa. La simulació realitzada pels investigadors indica que les regions que envolten els forats negres són més turbulentes del que es creia anteriorment. Utilitzant un dels superordinadors més grans del món, els investigadors van crear una simulació en 3D d'un disc d'acreció prim i inclinat que tenia en compte la dinàmica dels gasos, els camps magnètics i la relativitat general.

La deformació provocada per l'arrossegament de fotogrames, un fenomen on el forat negre que gira arrossega l'espai-temps al seu voltant, fa que tot el disc es trontolli. El disc interior es mou més ràpidament que les parts exteriors, donant lloc a col·lisions que condueixen el material més a prop del forat negre. Finalment, el disc interior es trenca de la resta del disc i els subdiscos comencen a evolucionar de manera independent.

La regió de llàgrima, on els subdiscs interior i exterior es desconnecten, és on comença el frenesí d'alimentació. La rotació del forat negre competeix amb la fricció i la pressió dins del disc, fent que els discos interior i exterior xoquin i empenyin el disc interior cap al forat negre. Aquest procés crea un cicle de menjar-omplir-menjar.

Aquest estudi podria explicar potencialment el fenomen dels quàsars de "aspecte canviant", on els quàsars canvien dràsticament en escales de temps de mesos a anys. Les simulacions realitzades pels investigadors proporcionen una possible explicació per a la ràpida il·luminació i atenuació observada en aquests objectes.

En general, aquest estudi aporta una nova llum sobre els complexos hàbits alimentaris dels forats negres supermassius i obre el camí per a més investigacions per entendre el seu comportament.

Definicions:

– Disc d'acreció: disc de gas, pols i altra matèria que orbita al voltant d'un objecte celeste, com un forat negre o una estrella jove, abans de caure sobre l'objecte.

– Quasar: un nucli galàctic actiu extremadament brillant i llunyà que emet grans quantitats d'energia, especialment en forma de llum i ones de ràdio.

Fonts:

– The Astrophysical Journal (font d'estudi)

– Northwestern University (font d'informació sobre els investigadors)