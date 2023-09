Ones de ràdio inesperades d'aparició tardana detectades a partir de forats negres supermassius

Un equip d'astrofísics ha fet un descobriment intrigant sobre les ones de ràdio emeses pels forats negres supermassius. Contràriament a les suposicions anteriors, aquestes ones de ràdio poden persistir durant centenars de dies després que el forat negre hagi trencat una estrella, desafiant la nostra comprensió d'aquests fenòmens còsmics.

L'equip va recollir dades de 24 forats negres supermassius mitjançant tres radiotelescopis: el Very Large Array, MeerKAT i l'Australian Telescope Compact Array. Sorprenentment, van trobar que deu d'aquests forats negres emetien ones de ràdio entre 500 i 2,000 dies després de l'esdeveniment inicial de trencament d'estrelles.

Aquesta troballa contradiu les creences anteriors que les ones de ràdio disminueixen en setmanes o mesos després d'una col·lisió d'un forat negre. Segons l'astrofísica Yvette Cendes, l'autor principal de l'estudi, això significa que fins a la meitat de tots els forats negres que trituran una estrella continuen emetent material anys més tard, un fenomen al qual es refereix com "eructes".

Quan una estrella s'acosta massa a un forat negre, la seva immensa atracció gravitatòria estira l'estrella en una forma semblant a un espaguetis. Aquest esdeveniment de interrupció de la marea produeix una de les bengales òptiques més brillants de l'Univers. Al voltant del 20 al 30 per cent d'aquests esdeveniments donen lloc a sortides d'ones de ràdio en les primeres etapes. Tanmateix, només s'han observat uns 100 esdeveniments d'aquest tipus des dels anys noranta.

Normalment, una vegada que s'ha observat la llum brillant inicial d'un esdeveniment d'interrupció de les marees, els investigadors tendeixen a canviar el seu enfocament cap a un altre lloc. Tanmateix, el descobriment anterior de l'equip d'un forat negre que emetia ones de ràdio anys després de devorar una estrella va despertar curiositat pel comportament d'altres forats negres.

Els investigadors proposen dues explicacions per a les ones de ràdio d'aparició tardana. És possible que els residus al voltant del forat negre necessitin temps per establir-se en una òrbita estable. Alternativament, els residus podrien estar feblement lligats al forat negre i formar un embolcall d'esfera, que es contrau gradualment per formar un disc d'acreció. Aquesta formació retardada del disc podria explicar l'emissió prolongada d'ones de ràdio.

Aquest estudi desafia la nostra comprensió de com els forats negres supermassius interactuen amb el seu entorn. Seran necessàries més investigacions i observacions per esbrinar el misteri d'aquestes ones de ràdio d'aparició tardana.

Fonts:

– Arxiv.org (servidor de preimpressió)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]