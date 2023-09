Els científics produeixen fibres de seda d'aranya de longitud completa utilitzant cucs de seda modificats genèticament

By

Els científics han aconseguit un gran avenç produint amb èxit fibres de seda d'aranya de longitud completa utilitzant cucs de seda modificats genèticament. Aquesta seda té un potencial immens com a alternativa escalable, sostenible i d'alta qualitat a les fibres sintètiques com el niló.

La seda de cuc de seda és l'única fibra de seda animal que es produeix comercialment a gran escala, gràcies a les tècniques de cria ben consolidades. Tanmateix, la seda de cuc de seda convencional té fama de ser trencadissa. D'altra banda, la seda d'aranya és increïblement forta i dura. El repte ha estat trobar una manera de produir seda d'aranya a gran escala a causa de la naturalesa caníbal de les aranyes.

En aquest estudi, els investigadors van utilitzar tècniques de modificació genètica per dissenyar cucs de seda amb la capacitat de produir fibres de seda d'aranya. Van inserir una proteïna de seda d'una aranya teixidora d'orbes a l'ADN del cuc de seda, substituint el gen responsable de la proteïna de seda primària del cuc de seda. Aquest enfocament, conegut com a CRISPR-Cas9, va permetre l'activació reeixida del gen de la seda d'aranya sense interferir amb la producció natural de seda del cuc de seda.

Les fibres resultants van superar les expectatives, mostrant una alta resistència a la tracció i duresa. Sorprenentment, les fibres també eren més flexibles del previst. Aquest avenç té implicacions importants per a diverses indústries, com ara l'enginyeria biomèdica, la tecnologia aeroespacial i els materials intel·ligents per a l'exèrcit. La seda d'aranya produïda és fins i tot sis vegades més resistent que el Kevlar, un material que s'utilitza habitualment en armilles antibales.

Els investigadors pretenen perfeccionar encara més aquest procés desenvolupant cucs de seda modificats genèticament capaços de produir fibres de seda d'aranya mitjançant aminoàcids naturals i dissenyats. Creuen que aquest enfocament té un gran potencial per crear fibres de seda encara més fortes i més versàtils.

La capacitat de produir fibres de seda d'aranya utilitzant cucs de seda modificats genèticament no només ofereix una alternativa sostenible a les fibres sintètiques, sinó que també ofereix oportunitats per fer front a les demandes globals. Les fibres es poden utilitzar com a sutures quirúrgiques, abordant la necessitat de més de 300 milions de procediments anuals.

Fonts:

- Universitat de Donghua

- EurekAlert