El paper de Biochar en la mitigació del canvi climàtic

By

Milions de tones de residus orgànics de les operacions agrícoles i forestals es deixen podrir o es cremen cada any, alliberant diòxid de carboni a l'atmosfera i contribuint a l'escalfament global. Tanmateix, existeix una solució en forma de biochar, que pot segrestar carboni durant períodes prolongats de temps. El biochar es produeix escalfant residus orgànics en un ambient amb oxigen reduït. Es pot fer a partir de diversos productes de residus orgànics a temperatures que van des de 300ºF fins a 1400ºF, donant lloc a diferents propietats.

El biochar té diversos beneficis per al medi ambient. Ajuda el sòl a retenir aigua i nutrients, proporciona un hàbitat per als microbis i captura contaminants com els metalls pesants, evitant així la seva entrada a les masses d'aigua. A més, el biocarbón converteix al voltant del 50% del carboni dels residus orgànics en un compost estable que roman tancat al sòl, reduint la quantitat de carboni alliberat a l'atmosfera.

La producció de biocarbons als Estats Units és actualment limitada, però té el potencial de compensar quantitats importants d'emissions de diòxid de carboni. Una estimació suggereix que el 2050, el biochar podria compensar fins a tres gigatones de diòxid de carboni cada any, equivalent a tancar 800 centrals elèctriques de carbó. No obstant això, per aconseguir-ho, la producció de biocarbó ha d'augmentar substancialment a escala mundial.

Els reptes per adoptar el biochar inclouen la manca de consciència entre els agricultors i la necessitat d'una comprensió matisada de les seves propietats i aplicació. El biochar no és un fertilitzant ni un pesticida i no augmenta significativament els rendiments dels cultius. No obstant això, ofereix clars beneficis quan s'afegeix a sòls amb poca retenció d'aigua i nutrients.

Biochar promet com a mètode senzill i rendible per capturar i emmagatzemar carboni, despertant l'interès de les corporacions que busquen compensar les seves emissions. L'augment de la producció i l'adopció de biochar podria obrir el camí per a una reducció significativa dels nivells de diòxid de carboni i contribuir als esforços de mitigació del canvi climàtic.

Fonts:

– Grist: “El paper del biochar en la mitigació del canvi climàtic”

– Iniciativa Biochar dels EUA: usbiomass.org

(nota: aquest és un article completament nou)