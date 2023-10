La NASA recupera amb èxit mostres d'asteroides de l'espai profund

By

La nau espacial Osiris-Rex de la NASA ha retornat amb èxit mostres d'un asteroide de l'espai profund després d'una missió de set anys. A la seva arribada a la Terra, la petita càpsula que contenia les mostres va caure en paracaigudes al desert d'Utah, mentre la nau mare continuava el seu viatge cap a un altre asteroide.

La càpsula va aterrar en una zona militar remota quatre hores després de ser alliberada des de 63,000 milles de distància. L'equip d'operacions de recuperació de la missió de Mart va anunciar l'aterratge amb èxit, amb la càpsula aterrant tres minuts abans del previst. El paracaigudes utilitzat durant el descens es va obrir quatre vegades més del que s'esperava, cosa que indica una velocitat de desacceleració més alta.

Per a alleujament dels científics i controladors de la missió, la càpsula es va mantenir intacta i lliure de qualsevol contaminació, conservant les seves mostres de 4.5 milions d'anys. En dues hores després de l'aterratge, la càpsula va ser transportada a una sala neta temporal al camp d'entrenament i proves d'Utah del Departament de Defensa.

Actualment, s'estima que la càpsula conté almenys una tassa de runes de l'asteroide ric en carboni anomenat Bennu. La quantitat exacta es confirmarà quan s'obri el contenidor en els propers dies. Algun material ja s'ha vessat i surat durant el procés de recollida fa tres anys.

El Japó és l'únic altre país que ha recuperat mostres d'asteroides amb èxit, però la missió de la NASA marca el retorn de mostres més gran des dels desembarcaments de l'Apol·lo a la lluna. Les mostres recollides proporcionaran informació inestimable sobre la formació de la Terra i la vida, donant als científics una visió extraordinària de les primeres etapes del nostre sistema solar.

La missió Osiris-Rex de la NASA va començar el 2016 i va arribar a Bennu el 2018, recollint les mostres el 2020 amb un braç de buit. La nau espacial ha recorregut una distància de 4 milions de milles al llarg del seu viatge.

Les mostres es traslladaran dilluns al matí al Johnson Space Center de la NASA a Houston. El Centre Espacial Johnson ja alberga centenars de quilos de roques lunars reunides pels astronautes de l'Apol·lo. Els científics estan ansiosos per obrir el contenidor i mesurar amb precisió la quantitat de material obtingut de Bennu.

L'èxit de la missió Osiris-Rex acosta la NASA a comprendre la composició química primerenca dels asteroides, la formació de l'aigua i els components de la vida. Les dades recollides també seran crucials per als futurs esforços per desviar asteroides que poden suposar una amenaça per a la Terra. Mentre Osiris-Rex continua la seva missió, actualment es dirigeix ​​cap a l'asteroide Apophis, que arribarà el 2029.

Aquesta recuperació exitosa de mostres d'asteroides representa la tercera mostra de retorn de la NASA de missions robòtiques a l'espai profund. L'agència va recuperar anteriorment mostres de vent solar amb la nau espacial Genesis el 2004 i va lliurar amb èxit pols de cometa amb la nau espacial Stardust el 2006. Encara que els plans per tornar mostres de Mart estan actualment en suspens, el rover Perseverance ha estat recollint mostres de nucli del planeta per al futur. transport a la Terra.

Fonts:

– Marcia Dunn, The Associated Press