El telescopi Webb descobreix metà i diòxid de carboni a l'atmosfera de l'exoplaneta K2-18 b

Una nova investigació realitzada pel telescopi espacial James Webb de la NASA ha revelat la presència de molècules que contenen carboni, incloent metà i diòxid de carboni, a l'atmosfera de l'exoplaneta K2-18 b. K2-18 b, que és 8.6 vegades més massiu que la Terra, orbita una estrella nana fresca a la zona habitable i es troba a 120 anys llum de la Terra.

Aquestes troballes se sumen a estudis recents que suggereixen que K2-18 b podria ser un exoplaneta Hycean, el que significa que té el potencial de posseir una atmosfera rica en hidrogen i una superfície coberta per l'oceà. Aquest descobriment ofereix una visió fascinant d'un planeta diferent del nostre Sistema Solar i planteja interessants perspectives sobre mons potencialment habitables en altres llocs de l'Univers.

El telescopi espacial James Webb va obtenir espectres de K2-18 b, que mostraven una abundància de metà i diòxid de carboni a l'atmosfera de l'exoplaneta. L'escassetat d'amoníac recolza encara més la hipòtesi que pot haver-hi un oceà d'aigua sota una atmosfera rica en hidrogen a K2-18 b. A més, hi va haver una possible detecció d'una molècula anomenada sulfur de dimetil, que a la Terra només la produeix la vida. Tanmateix, cal una validació addicional per confirmar la seva presència.

El suggeriment que K2-18 b podria ser un exoplaneta Hycean és intrigant perquè es creu que aquests mons són entorns prometedors per buscar proves de vida als exoplanetes. Els mons hyceans més grans són significativament més propicis per a les observacions atmosfèriques, en comparació amb els planetes rocosos més petits.

Tot i que K2-18 b es troba a la zona habitable i conté molècules que contenen carboni, això no vol dir necessàriament que el planeta pugui suportar vida. La seva gran mida suggereix la presència d'un gran mantell de gel d'alta pressió al seu interior, semblant a Neptú.

Aquests descobriments posen de manifest la importància de considerar diversos entorns habitables en la recerca de vida en altres llocs de l'univers. Les observacions futures amb el telescopi espacial James Webb proporcionaran més informació sobre l'atmosfera de K2-18 b i potencialment confirmaran la presència de sulfur de dimetil.

Fonts:

– Exoplaneta: Un exoplaneta (o planeta extrasolar) és un planeta que es troba fora del nostre Sistema Solar, orbitant al voltant d'una estrella diferent del Sol.

– NASA: Fundada el 1958, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) és una agència independent del govern federal dels Estats Units que se centra en l'exploració espacial i la investigació científica.

– Telescopi espacial James Webb: el telescopi espacial James Webb (JWST o Webb) és un observatori d'infrarojos en òrbita que complementa els descobriments del telescopi espacial Hubble.