La relació entre la higroscopicitat dels aerosols i el canvi climàtic

Les partícules d'aerosol tenen un impacte significatiu en el clima de la Terra, i entendre les seves propietats és crucial per a una modelització climàtica precisa. Una propietat important és la higroscopicitat, que es refereix a la capacitat de les partícules d'aerosol de retenir aigua a l'atmosfera. Determinar la higroscopicitat de les partícules d'aerosol és un repte a causa de la seva naturalesa variable i complexa, incloent factors com la mida i la composició química.

No obstant això, un estudi recent publicat a la revista Nature Communications ha fet un avenç significatiu en la comprensió de la relació entre la composició de l'aerosol i la higroscopicitat. Un equip d'investigació internacional, liderat per l'Institut Max Planck de Química i l'Institut Leibniz d'Investigació Troposfèrica, va desenvolupar una fórmula lineal senzilla per estimar la higroscopicitat basada en els materials orgànics i inorgànics presents a les partícules d'aerosol.

L'estudi va utilitzar dades de 16 campanyes de mesurament realitzades entre el 2004 i el 2020, que cobrien una àmplia gamma de regions i zones climàtiques de la Terra. Aquestes campanyes van implicar mesures d'higroscopicitat mitjançant mesures de nuclis de condensació de núvols i la composició química de partícules mitjançant espectrometria de masses d'aerosols. Mitjançant l'anàlisi d'aquest ampli conjunt de dades, els investigadors van determinar que la higroscopicitat efectiva de l'aerosol (κ) es pot calcular mitjançant una fórmula lineal senzilla: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Els resultats van mostrar que la higroscopicitat de les partícules orgàniques (κorg) tenia una mitjana global de 0.12 ± 0.02, mentre que la higroscopicitat dels ions inorgànics (κinorg) era de 0.63 ± 0.01. Aquests valors proporcionen informació important sobre el paper de les partícules d'aerosol en el canvi climàtic i es poden utilitzar en models climàtics globals per millorar les prediccions climàtiques.

La investigadora principal Mira Pöhlker, de l'Institut Leibniz d'Investigació Troposfèrica, subratlla la importància d'aquest estudi. "Hem demostrat que es poden fer hipòtesis simplificades per a la consideració de la higroscopicitat en els models climàtics", explica. Els resultats demostren que una fórmula lineal pot estimar eficaçment la higroscopicitat dels aerosols, reduint la incertesa en les prediccions climàtiques.

Aquest estudi contribueix a la nostra comprensió del paper de les partícules d'aerosol en el canvi climàtic i destaca la importància de caracteritzar amb precisió les seves propietats. Les troballes tenen el potencial de millorar els models climàtics i millorar la nostra capacitat per predir escenaris climàtics futurs.

FAQ

Què és la higroscopicitat?

La higroscopicitat es refereix a la capacitat de les partícules d'aerosol de retenir aigua a l'atmosfera. És un factor important per entendre l'impacte dels aerosols en el clima de la Terra.

Com es va determinar la higroscopicitat de les partícules d'aerosol en l'estudi?

La higroscopicitat de les partícules d'aerosol es va mesurar mitjançant mesures de nuclis de condensació de núvols. Aquestes mesures es van combinar amb la composició química de les partícules obtingudes mitjançant espectrometria de masses en aerosol.

Quina és la importància de les conclusions de l'estudi?

Les troballes de l'estudi revelen una fórmula lineal senzilla que pot estimar la higroscopicitat dels aerosols a partir dels materials orgànics i inorgànics presents a les partícules. Aquesta fórmula es pot utilitzar en models climàtics per millorar les prediccions del canvi climàtic.

Com es poden aplicar els resultats de l'estudi?

Els resultats de l'estudi proporcionen informació valuosa sobre la relació entre la composició de l'aerosol i la higroscopicitat. Aquesta informació es pot utilitzar en models climàtics globals per millorar la nostra comprensió de l'impacte de les partícules d'aerosols en el canvi climàtic.