Missió Osiris-Rex de la Nasa: mostres d'asteroides que aterraran a la Terra

Les mostres molt esperades de la missió Osiris-Rex de la Nasa estan previstes per entrar a l'atmosfera de la Terra avui. La nau espacial Osiris-Rex, de la mida d'una furgoneta de trànsit, va alliberar una càpsula que contenia mostres de runa i pols recollides de l'asteroide Bennu, proper a la Terra. La càpsula viatja a uns 27,650 milles per hora i s'espera que aterri a prop de Salt Lake City a les 10:55 am ET. La nau espacial ja s'ha allunyat de la Terra per començar una nova missió per explorar un altre asteroide, Apophis.

Descobert l'any 1999, Bennu és un "asteroide de runes", compost per un revolt de roques espacials unides per la gravetat. Es creu que aquestes roques s'han trencat d'un cos més gran i tenen aproximadament 4.6 milions d'anys, que es remunten a la formació del sistema solar. Se sap que Bennu és ric en substàncies basades en carboni i en minerals d'argila que contenen aigua, cosa que suggereix que l'aigua líquida va estar present en el cos més gran a partir del qual es va formar.

Els científics estan ansiosos d'estudiar les mostres de Bennu, ja que podrien proporcionar informació sobre els ingredients que van contribuir a la formació dels planetes, inclosa la Terra, i la creació d'entorns adequats per a la vida. A més, estudiar Bennu ajudarà els investigadors a predir i defensar-se millor dels possibles atacs d'asteroides. Tot i que no hi ha risc immediat d'impacte, Bennu està classificat com a "potencialment perillós" i orbita al voltant del sol cada 1.2 anys, apropant-se a la Terra cada sis anys.

La missió Osiris-Rex, que va començar l'any 2016, va implicar mapejar Bennu per seleccionar el millor lloc per a la recuperació de mostres. La destinació escollida va ser el cràter Nightingale de l'asteroide. Un cop aterren les mostres, es recuperaran immediatament per evitar la contaminació i es transportaran al Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston.

Aquesta missió és significativa, ja que les mostres de Bennu actuen com una càpsula del temps des dels primers dies del nostre sistema solar, oferint informació valuosa sobre els orígens de la vida i la naturalesa dels asteroides.

Fonts: Nasa