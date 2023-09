Revelada la xarxa còsmica oculta de filaments a l'univers

Els astrònoms han fet un descobriment important, detectant directament la vasta xarxa de filaments que connecta l'Univers. Aquesta densa xarxa, coneguda com la xarxa còsmica, abans només s'observava al voltant d'objectes brillants com els quàsars. No obstant això, noves observacions han revelat la lleugera resplendor d'aquests filaments que s'estenen per l'espai intergalàctic, proporcionant informació valuosa sobre l'estructura i l'evolució de l'Univers.

La xarxa còsmica està formada per matèria fosca, que connecta galàxies i cúmuls a grans distàncies. Aquests filaments, formats en les primeres etapes de l'Univers, recullen i transporten hidrogen del medi intergalàctic escàs per alimentar el creixement de les galàxies i la formació d'estrelles.

Localitzar i estudiar la xarxa còsmica és crucial per entendre l'expansió i el desenvolupament de l'Univers. També conté pistes sobre la distribució de la matèria fosca i la falta de matèria normal. Es creu que aproximadament el 60 per cent de l'hidrogen creat durant el Big Bang resideix a la xarxa còsmica.

Per buscar les parts més esquives de la xarxa còsmica, els astrònoms van desenvolupar un instrument especialitzat anomenat Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Aquest instrument va ser dissenyat per detectar la dèbil emissió alfa de Lyman, la signatura de l'absorció i la reemissió d'hidrogen, permetent la identificació dels filaments.

Observant diferents parts del cel i comparant l'emissió alfa de Lyman, els investigadors van poder crear un mapa tridimensional de la xarxa còsmica. Aquest mapa representa la llum que ha viatjat entre 10 i 12 mil milions d'anys, proporcionant una visió de les primeres etapes de la formació de l'Univers després del Big Bang.

El descobriment de la xarxa còsmica oculta obre noves vies per rastrejar la distribució i el moviment de la matèria a l'Univers. També ofereix informació sobre la formació d'estrelles i forats negres durant l'època primerenca de l'Univers.

Els investigadors estan entusiasmats amb el potencial d'aquesta nova eina i la riquesa de coneixement que pot aportar als filaments llunyans i a la formació de la xarxa còsmica.

