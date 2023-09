The Burst Test: Avenços en el disseny de mòduls de l'estació espacial

Sierra Space, una empresa amb seu a Colorado, va realitzar recentment una prova d'explosió, explotant deliberadament un nou disseny per a un mòdul inflable que s'utilitzarà per a un successor de l'Estació Espacial Internacional (ISS). La prova d'explosió és crucial per provar els límits del disseny del mòdul abans de volar a l'espai. El mòdul, creat en col·laboració amb l'empresa de Delaware ILC Dover, utilitza teixits cosits i teixits, principalment Vectran, que es tornen rígids quan s'inflen.

Sierra Space pretén tenir el mòdul, anomenat LIFE (Large Integrated Flexible Environment), a punt per al 2030 per a l'estació espacial Orbital Reef, un projecte liderat per Blue Origin de Jeff Bezos i finançat per la NASA. A més, Sierra té previst proporcionar una nau anomenada Dream Chaser, capaç de transportar càrrega i tripulació, per donar suport a l'estació espacial. Els resultats de les proves d'explosió recents van mostrar un marge del 33% sobre l'estàndard de certificació per a un mòdul a gran escala, cosa que suposa una millora significativa respecte als dissenys anteriors.

La prova d'explosió és una de les diverses proves realitzades per Sierra Space als seus prototips LIFE. A més de les proves d'explosió, es van realitzar proves de fluència, sotmetent els mòduls a períodes prolongats de pressions superiors a les habituals. Totes aquestes proves van tenir lloc al Marshall Space Flight Center de la NASA i han estat vitals per avançar en el disseny del mòdul.

La NASA, reconeixent la necessitat de futures estacions espacials per substituir l'ISS, ha estat finançant el desenvolupament d'instal·lacions comercials. Axiom Space, una altra empresa amb seu a Houston, també ha aconseguit un acord per crear els seus propis mòduls d'estació espacial, que s'adjuntaran a l'ISS a partir del 2026.

Per tal de minimitzar qualsevol bretxa en la disponibilitat de recerca entre l'ISS i les noves estacions espacials, la NASA està treballant activament cap a un pla de transició de dos anys. L'Oficina de Política Científica i Tecnològica de la Casa Blanca ha emès una estratègia amb propostes de passos per a aquesta transició, amb l'objectiu d'assegurar la continuació de la investigació científica crucial a l'espai.

La prova d'explosió realitzada per Sierra Space significa un avenç significatiu en el disseny del mòdul de l'estació espacial. Amb els esforços constants d'empreses com Sierra Space i Axiom Space, el futur de l'exploració espacial i la investigació científica a l'espai sembla prometedor.

Fonts:

– Funcionaris de Sierra Space

- NASA