Memòria bacteriana: com els microbis utilitzen el ferro per transmetre estratègies

Científics de la Universitat de Texas a Austin han fet un descobriment intrigant: els bacteris tenen la capacitat de crear records, igual que els humans, per activar comportaments específics. Aquests records es poden transmetre de generació en generació i tenen un paper crucial en la formació d'infeccions perilloses i el desenvolupament de la resistència als antibiòtics.

En un estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, els investigadors es van centrar específicament en els bacteris E. coli i el seu ús dels nivells de ferro per emmagatzemar informació. Van trobar que les cèl·lules bacterianes amb nivells més baixos de ferro eren millors per pulmar, mentre que els bacteris que formaven biofilms tenien nivells més alts de ferro. Aquells amb nivells de ferro equilibrats van mostrar tolerància als antibiòtics. Aquests "memòries de ferro" van persistir durant almenys quatre generacions abans de desaparèixer a la setena generació.

Tot i que els bacteris no tenen cervell ni sistemes nerviós, poden recopilar informació del seu entorn i emmagatzemar-la per a un ús futur. Souvik Bhattacharyya, l'autor principal de l'estudi, explica que els bacteris poden beneficiar-se d'accedir ràpidament a la informació emmagatzemada si s'han trobat amb un entorn determinat amb freqüència.

El ferro, sent un dels elements més abundants a la Terra, té un paper crític en els processos cel·lulars. Els investigadors proposen que els nivells baixos de ferro desencadenen records bacterians per formar un eixam migratori de moviment ràpid, mentre que els nivells alts de ferro indiquen un entorn adequat per formar un biofilm.

Aquesta comprensió de la memòria bacteriana obre noves possibilitats per prevenir i combatre les infeccions bacterianes. Orientant-se als nivells de ferro, que són essencials per a la virulència, els investigadors poden desenvolupar terapèutiques per alterar les estratègies bacterianes i fer-les més susceptibles al tractament.

En conclusió, aquest estudi posa de manifest la fascinant capacitat dels bacteris per emmagatzemar i transmetre records a les generacions futures. En desentranyar els mecanismes darrere del comportament bacterià, els científics estan desbloquejant estratègies potencials per combatre les infeccions bacterianes i fer front a la resistència als antibiòtics.

FAQ

Què són els records bacterians?

Les memòries bacterianes són la informació emmagatzemada a la qual els bacteris poden accedir i utilitzar per activar comportaments específics en resposta a estímuls ambientals.

Com emmagatzemen els bacteris els records?

Els bacteris emmagatzemen les memòries utilitzant elements químics comuns, com el ferro, per codificar i transmetre informació a la seva descendència durant les generacions posteriors.

Quin paper juga el ferro en la memòria bacteriana?

Els nivells de ferro a les cèl·lules bacterianes actuen com un factor clau per emmagatzemar i accedir als records. Les cèl·lules bacterianes amb nivells més baixos de ferro són millors per pulular, mentre que aquelles amb nivells més alts de ferro formen biofilms. Els nivells equilibrats de ferro estan associats amb la tolerància als antibiòtics.

Com ens pot beneficiar la comprensió de la memòria bacteriana?

Entendre la memòria bacteriana obre possibilitats per desenvolupar terapèutiques dirigides per alterar les estratègies bacterianes i combatre les infeccions. En manipular els nivells de ferro, els investigadors poden fer que els bacteris siguin més susceptibles al tractament.