Un nou estudi explora la capacitat de memòria dels bacteris i el seu impacte en la resistència als antibiòtics

Un estudi innovador realitzat per investigadors de la Universitat de Texas a Austin ha descobert un aspecte fascinant del comportament bacterià: la presència de "memòries" que influeixen significativament en les seves estratègies, inclosa la seva capacitat de resistir els antibiòtics i formar eixams bacterians. Aquest descobriment proporciona nous coneixements sobre la lluita contra les infeccions perilloses, especialment les causades per soques resistents als antibiòtics.

Contràriament a les memòries humanes, les memòries de bacteris funcionen més com l'emmagatzematge d'informació en ordinadors. L'equip d'investigació va trobar que els bacteris E. coli utilitzen els nivells de ferro com a mecanisme per retenir informació sobre el seu entorn i comportaments. Aquests records es poden activar i transmetre a les generacions posteriors en resposta a estímuls específics.

L'autor principal, Souvik Bhattacharyya, un becari de la carrera del rector al Departament de Biociències Moleculars, va explicar que les variacions dels nivells de ferro dins de les cèl·lules bacterianes estan estretament relacionades amb diferents patrons de comportament. Els bacteris amb nivells de ferro més baixos mostraven capacitats d'eixams millorades, mentre que els que formaven biofilms (estores denses i enganxoses a les superfícies) presentaven nivells de ferro més alts. Notablement, aquests "memòries de ferro" perduren fins a quatre generacions abans de desaparèixer a la setena.

Les implicacions d'aquest descobriment van més enllà de la curiositat científica. Entendre i manipular aquestes memòries de bacteris a base de ferro té un potencial important per a aplicacions mèdiques i ambientals. Bhattacharyya va subratllar que els nivells de ferro serveixen com a objectiu viable per a la terapèutica, ja que el ferro té un paper crucial en la virulència de les infeccions bacterianes. Mitjançant el desenvolupament d'estratègies innovadores per descodificar i influir en aquests records, els investigadors podrien revolucionar la prevenció i el tractament de les infeccions bacterianes, especialment les que impliquen soques resistents als antibiòtics.

A més, aquesta investigació fa llum sobre la profunda connexió entre el ferro i l'evolució de la vida a la Terra. Bhattacharyya va assenyalar que el ferro va ser fonamental en les primeres etapes de la vida cel·lular i continua sent fonamental per a nombrosos processos cel·lulars. En descobrir el paper fonamental que juga el ferro en el comportament bacterià i el context més ampli de la vida, els científics aconsegueixen una comprensió profunda de la importància evolutiva d'aquest descobriment.

En resum, la investigació de la Universitat de Texas a Austin representa un avenç important en la comprensió del comportament bacterià. En desentranyar els misteris dels records dels bacteris i la seva relació amb el ferro, els científics obren el camí per a enfocaments innovadors per combatre les infeccions bacterianes i fer front a la preocupació creixent de la resistència als antibiòtics.

