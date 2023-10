El nou mètode utilitza bacteris per extreure elements de terres rares per a tecnologies d'energia neta

Científics de la Universitat de Cornell han descobert una nova manera d'extreure i utilitzar un bacteri anomenat Shewanella oneidensis del llac Oneida a l'estat de Nova York. Aquest bacteri té afinitat pels elements de les terres rares, com els lantànids, que són essencials per a les tecnologies d'energia neta i renovable. El mètode, anomenat biosorció, permet als bacteris processar els metalls de les terres rares d'una manera més respectuosa amb el medi ambient en comparació amb els mètodes actuals d'extracció. La biosorció no requereix l'ús de substàncies químiques dures, que sovint són cancerígenes i perjudicials per al medi ambient.

Segons Buz Barstow, professor d'enginyeria biològica i ambiental de Cornell i investigador principal del projecte, aquesta nova tecnologia permet un procés escalable i respectuós amb el medi ambient per separar lantànids individuals. Es pot utilitzar en països avançats amb regulacions ambientals estrictes, evitant la subcontractació dels problemes ambientals als països menys desenvolupats. El mètode actual d'extracció de dissolvents implica l'ús de dissolvents orgànics que són cancerígens i perjudicials per al medi ambient. També requereix grans quantitats d'extractants i llargs processos de separació, cosa que comporta possibles problemes de fuites.

Aquesta investigació contribueix a un camp creixent d'enfocaments biològics a l'extracció d'elements de terres rares. Altres investigadors, com Joey Cotruvo de Penn State i Cecilia Martinez-Gomez de la UC Berkeley, també estan treballant en bio-enfocaments de la separació. Tanmateix, la biosorció ofereix certs avantatges, com ara una menor especificitat i una eliminació més fàcil d'elements de terres rares de l'agent absorbent, el que el converteix en un procés potencialment més ràpid i escalable. La biosorció també elimina la necessitat de purificació, ja que només requereix biomassa, que es pot cultivar fàcilment sense passos addicionals de purificació.

Els investigadors preveuen aplicacions comercials per a aquesta tecnologia en un futur proper. Una empresa anomenada Reegen, fundada per investigadors implicats en el projecte, pretén comercialitzar aquesta tecnologia juntament amb altres mètodes per dissenyar microbis per extreure elements de terres rares. Aquest desenvolupament ofereix una alternativa més sostenible i eficient al domini actual de la Xina en la producció de metalls de terres rares, que ha donat lloc a greus problemes de contaminació de l'aigua i el sòl.

Font: Universitat de Cornell, Yale School of the Environment