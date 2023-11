Percepció notable dels nadons del seu cos i entorn

Un estudi recent realitzat per la Universitat de Birmingham ha descobert que els nadons de fins a quatre mesos tenen una capacitat notable per comprendre com interactuen els seus cossos amb el món que els envolta. Aquesta investigació innovadora realitzada pel Birmingham BabyLab aporta una nova llum sobre el desenvolupament de l'autoconsciència dels nadons i destaca les seves capacitats cognitives innates.

L'estudi va incloure experiments amb nadons de quatre i vuit mesos. Als nadons se'ls va presentar una pilota en una pantalla que s'apropava o s'allunyava d'ells. Sorprenentment, quan la pilota es va apropar al punt més proper de la pantalla, els nadons van experimentar una petita vibració a les mans. L'activitat cerebral es va controlar de prop durant aquests experiments i les troballes van ser realment fascinants.

Els resultats van mostrar que fins i tot amb només quatre mesos d'edat, els nadons presentaven una activitat cerebral somatosensorial (tàctil) augmentada quan un tacte era precedit per un objecte que es movia cap a ells. Això suggereix que els nadons tenen una capacitat natural per sentir el seu entorn i entendre com interactuen els seus cossos amb l'espai que els envolta. Aquest concepte es coneix com a espai peripersonal i juga un paper crucial en el seu desenvolupament primerenc.

La doctora Giulia Orioli, investigadora principal i investigadora en psicologia a la Universitat de Birmingham, va explicar que les troballes indiquen la capacitat dels nadons per establir connexions entre el que veuen i el que senten. Això vol dir que fins i tot abans que els nadons hagin après a aconseguir objectes, el seu cervell multisensorial està cablejat per comprendre l'espai que els envolta i com interactuen els seus cossos amb ell.

L'estudi també va analitzar com els nadons més grans, als vuit mesos, reaccionaven davant de tocs inesperats. Curiosament, quan el tacte de les seves mans va seguir la pilota allunyant-se d'ells a la pantalla, la seva activitat cerebral va mostrar signes de sorpresa. Això suggereix que a mesura que els nadons progressen durant el primer any de vida, el seu cervell desenvolupa una consciència més sofisticada de la posició del seu cos en relació amb el seu entorn.

Aquestes troballes, publicades a Scientific Reports el novembre de 2023, proporcionen informació valuosa sobre el desenvolupament primerenc de l'autoconsciència en els nadons. Tal com va assenyalar el professor Andrew Bremner, psicòleg del desenvolupament, l'estudi demostra que els nadons construeixen una comprensió més avançada de com existeixen els seus cossos a l'espai que els envolta mentre continuen creixent i explorant el món.

